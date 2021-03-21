Воскресенье, 19:00 ⟩ Выставка древнеегипетского искусства в KUMU завершится виртуальным туром
В воскресенье, 21 марта в музее KUMU официально завершится выставка «Величие Египта. Искусство долины Нила».
В воскресенье, 21 марта в музее KUMU официально завершится выставка «Величие Египта. Искусство долины Нила».
Музей завершит первую в Эстонии масштабную выставку древнеегипетского искусства веб-экскурсией с Яникой Анерсон. Премьера запланирована на 19:00, 21 марта на Youtube-канале и странице музея в Facebook.
В понедельник экспонаты начнут собирать для отправки в Египетский музей в Турине.