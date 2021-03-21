Картина дня: Каллас остается на больничном, коронавечеринка и проблемы строительных магазинов
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 марта.
Премьер-министр Кая Каллас будет отсутствовать на работе по состоянию здоровья и в первой половине следующей недели, и министр государственного управления Яак Ааб продолжит ее заменять, сообщила пресс-служба правительства. Читать далее...
В субботу вечером в полицию поступил вызов о нарушении ночного покоя. Выяснилось, что участники вечеринки сняли квартиру для празднования, и четверо из шести оказались зараженными коронавирусом. Читать дальше...
После ужесточения связанных с коронавирусом ограничений строительные магазины также были вынуждены реорганизовать свою работу. Хотя никого из сотрудников не отправили домой, а покупатели перешли на новый способ совершения покупок, несколько магазинов подтвердили, что такая организация работы по-прежнему нерациональна. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6768 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1375, то есть 20,3% от общего количества. Читать дальше...
Дебаты о том, вызвал ли Covid-19 в Эстонии примечательную избыточную смертность, ведутся с лета. Однако, чтобы делать выводы на основе данных, необходимо понимать, как измеряется избыточная смертность, пишет Криста Фишер, профессор математической статистики Тартуского университета. Читать дальше...
Вакцина AstraZeneca не показала большой эффективности в борьбе с южноафриканским штаммом, она защищает привившегося всего на 10 процентов. Читать далее...
В то время, как в Дании, Норвегии и Швеции вакцинация с ипользованием вакцины AstraZeneca все еще приостановлена, в Эстонии было решено ее продолжить. "Похоже, что эстонские чиновники самые умные и точно знают, как обстоят дела", - сказал Прийт Хыбемяги в эфире программы радиостанции Kuku «Keskpäevatund». Читать дальше...
Три поколения одной семьи живут на краю известнякового карьера и годами страдают от шума, вибрации и пыли. Та же участь может постигнуть и многие другие дома в Харьюмаа. Читать дальше...
По словам главы Таллиннского Певческого поля Урмо Саареоя, он осуждает вчерашний митинг протестующих против коронаограничений на Певческом поле и подчеркивает, что это была несанкционированная акция. Читать дальше...
В субботу вечером в полицию сообщили о том, что на улице Выйду в Раквере слышны выстрелы. Прибывший на место полицейский патруль обнаружил возле дома на улице Выйду двух мужчин, у одного из которых был пистолет. Читать дальше...
Член комиссии по культуре Виктория Ладынская-Кубитс пишет, что комиссия составила и направила правительству список предложений о том, как обеспечить появление следующих поколений учителей. Теперь мяч на стороне министра образования и науки, и действовать нужно уже сейчас. В статье Ладынская-Кубитс предлагает и конкретные решения. Читать дальше...
Глава Biontech Угур Шахин оптимистично настроен в отношении распространения коронавируса в Европе и прогнозирует смягчение карантинных мер к сентябрю текущего года. "Во многих европейских странах и США мы, вероятно, не будем нуждаться в ограничениях к концу лета. Будут вспышки, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают ", - сказал он. Читать дальше...
Несколько шведских компаний ведут «серьезные переговоры» о возможности производства российской вакцины «Спутник V», сообщает координатор кампании вакцинации в стране Рикард Бергстрем. Читать дальше...
На странице Дома отдыха Торма в Фейсбуке сегодня появились скриншоты установленной в окрестном лесу видеокамеры, на которых виден проснувшийся после зимней спячки весьма крупный мишка. Читать дальше...
Министерство социальных дел направило на межведомственное согласование законопроект о семейных пособиях, согласно которому родители мертворожденного ребенка будут получать пособие по рождению и родительское пособие. Читать далее...
Дело покинувшего должность из-за подозрений в коррупции, но вернувшегося на нее после начала пандемии коронавируса главы Ида-Таллиннской центральной больницы (ITK) Ральфа Алликвеэ передано в прокуратуру. Читать далее...
Правительство Финляндии планирует в начале недели внести в парламент отдельный закон, который регулировал бы ограничение на передвижение и обязательное ношение масок. Читать далее...
В портах Хельсинки в период с 15 по 20 марта развернули 48 пассажиров из Эстонии. Читать далее...