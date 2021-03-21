Картина дня: Каллас остается на больничном, коронавечеринка и проблемы строительных магазинов

Заразившаяся коронавирусом премьер-министр все-таки не сможет выйти на работу в понедельник

Премьер-министр Кая Каллас будет отсутствовать на работе по состоянию здоровья и в первой половине следующей недели, и министр государственного управления Яак Ааб продолжит ее заменять, сообщила пресс-служба правительства. Читать далее...

Большинство участников вечеринки на съемной квартире оказались коронаположительными

В субботу вечером в полицию поступил вызов о нарушении ночного покоя. Выяснилось, что участники вечеринки сняли квартиру для празднования, и четверо из шести оказались зараженными коронавирусом. Читать дальше...

ПОСЛЕДСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 〉 Строительные магазины жалуются на резкое падение продаж

После ужесточения связанных с коронавирусом ограничений строительные магазины также были вынуждены реорганизовать свою работу. Хотя никого из сотрудников не отправили домой, а покупатели перешли на новый способ совершения покупок, несколько магазинов подтвердили, что такая организация работы по-прежнему нерациональна. Читать далее...

В Эстонии выявлено 1375 новых зараженных, скончалось 7 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6768 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1375, то есть 20,3% от общего количества. Читать дальше...

Не верите, что смертность из-за Covid-19 выросла? Профессор математики ТУ провел свои расчеты

Дебаты о том, вызвал ли Covid-19 в Эстонии примечательную избыточную смертность, ведутся с лета. Однако, чтобы делать выводы на основе данных, необходимо понимать, как измеряется избыточная смертность, пишет Криста Фишер, профессор математической статистики Тартуского университета. Читать дальше...

Аркадий Попов: AstraZeneca не помогает против южноафриканского штамма коронавируса

Вакцина AstraZeneca не показала большой эффективности в борьбе с южноафриканским штаммом, она защищает привившегося всего на 10 процентов. Читать далее...

Хыбемяги: похоже, у министра Танеля Кийка истек срок годности

В то время, как ​​в Дании, Норвегии и Швеции вакцинация с ипользованием вакцины AstraZeneca все еще приостановлена, в Эстонии было решено ее продолжить. "Похоже, что эстонские чиновники самые умные и точно знают, как обстоят дела", - сказал Прийт Хыбемяги в эфире программы радиостанции Kuku «Keskpäevatund». Читать дальше...

Соседство с известняковым карьером превратило жизнь семьи в сущий ад

Три поколения одной семьи живут на краю известнякового карьера и годами страдают от шума, вибрации и пыли. Та же участь может постигнуть и многие другие дома в Харьюмаа. Читать дальше...

Глава Певческого поля: здесь нет места теориям заговора

По словам главы Таллиннского Певческого поля Урмо Саареоя, он осуждает вчерашний митинг протестующих против коронаограничений на Певческом поле и подчеркивает, что это была несанкционированная акция. Читать дальше...

В Раквере пьяный устроил стрельбу по дверям жилого дома