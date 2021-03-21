Картина дня: стрельба в Раквере, незаконная коронавечеринка и соседство с известняковым карьером

В Эстонии выявлено 1375 новых зараженных, скончалось 7 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6768 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1375, то есть 20,3% от общего количества. Читать дальше...

Не верите, что смертность из-за Covid-19 выросла? Профессор математики ТУ провел свои расчеты

Дебаты о том, вызвал ли Covid-19 в Эстонии примечательную избыточную смертность, ведутся с лета. Однако, чтобы делать выводы на основе данных, необходимо понимать, как измеряется избыточная смертность, пишет Криста Фишер, профессор математической статистики Тартуского университета. Читать дальше...

Хыбемяги: похоже, у министра Танеля Кийка истек срок годности

В то время, как ​​в Дании, Норвегии и Швеции вакцинация с ипользованием вакцины AstraZeneca все еще приостановлена, в Эстонии было решено ее продолжить. "Похоже, что эстонские чиновники самые умные и точно знают, как обстоят дела", - сказал Прийт Хыбемяги в эфире программы радиостанции Kuku «Keskpäevatund». Читать дальше...

Соседство с известняковым карьером превратило жизнь семьи в сущий ад

Три поколения одной семьи живут на краю известнякового карьера и годами страдают от шума, вибрации и пыли. Та же участь может постигнуть и многие другие дома в Харьюмаа. Читать дальше...

Глава Певческого поля: здесь нет места теориям заговора

По словам главы Таллиннского Певческого поля Урмо Саареоя, он осуждает вчерашний митинг протестующих против коронаограничений на Певческом поле и подчеркивает, что это была несанкционированная акция. Читать дальше...

Большинство участников вечеринки на съемной квартире оказались коронаположительными

В субботу вечером в полицию поступил вызов о нарушении ночного покоя. Выяснилось, что участники вечеринки сняли квартиру для празднования, и четверо из шести оказались зараженными коронавирусом. Читать дальше...

В Раквере пьяный устроил стрельбу по дверям жилого дома

В субботу вечером в полицию сообщили о том, что на улице Выйду в Раквере слышны выстрелы. Прибывший на место полицейский патруль обнаружил возле дома на улице Выйду двух мужчин, у одного из которых был пистолет. Читать дальше...

Восемь необходимых шагов, чтобы избежать кризиса нехватки учителей

Член комиссии по культуре Виктория Ладынская-Кубитс пишет, что комиссия составила и направила правительству список предложений о том, как обеспечить появление следующих поколений учителей. Теперь мяч на стороне министра образования и науки, и действовать нужно уже сейчас. В статье Ладынская-Кубитс предлагает и конкретные решения. Читать дальше...

Глава Biontech назвал сроки, когда распространение COVID-19 в Европе будет взято под контроль

Глава Biontech Угур Шахин оптимистично настроен в отношении распространения коронавируса в Европе и прогнозирует смягчение карантинных мер к сентябрю текущего года. "Во многих европейских странах и США мы, вероятно, не будем нуждаться в ограничениях к концу лета. Будут вспышки, но это будет фоновый шум. Будут мутации, но они нас не испугают ", - сказал он. Читать дальше...

Шведские компании готовы производить вакцину Sputnik V

Несколько шведских компаний ведут «серьезные переговоры» о возможности производства российской вакцины «Спутник V», сообщает координатор кампании вакцинации в стране Рикард Бергстрем. Читать дальше...

ФОТОНОВОСТЬ 〉 Видеокамера у дома отдыха запечатлела проснувшегося от спячки медведя