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"Фирма" играет активную роль в увековечении лжи о нас", - сказала в уже знаменитом на весь мир интервью Меган Маркл. 26 лет назад в не менее скандальном интервью принцесса Диана использовала эвфемизм "истеблишмент". Что стоит за этими понятиями и почему обе женщины не смогли сработаться с "фирмой"? Разбирается Би-би-си.

"Мы не семья, мы - фирма", - произносит в фильме "Король говорит" Колин Фёрт, сыгравший отца Елизаветы II Георга VI. Говорят, что этот же термин использует муж королевы принц Филипп.

"Фирма" играет активную роль в увековечении лжи о нас", - сказала в уже знаменитом на весь мир интервью герцогиня Сассекская Меган Маркл. 26 лет назад в не менее скандальном интервью принцесса Диана, на тот момент жена наследника британского престола, использовала эвфемизм "истеблишмент".

Что стоит за этими понятиями и почему обе женщины не смогли сработаться с "фирмой"?

Королевская "фирма" и ее составляющие

Из всех королевских семей Европы британская наиболее многочисленная: у Елизаветы II и принца Филиппа четверо детей, у каждого из которых по двое своих - и у тех, в свою очередь, тоже есть дети (трое в случае принца Уильяма). Большинство прямых потомков королевы, а также их супруги, носят титул HRH - его/ее королевское высочество.

королевская семья ФОТО: Getty Images

На официальном сайте монархии перечислены 16 взрослых действующих (то есть фактически работающих от имени Елизаветы II) членов королевской семьи. Все они занимаются патронажем различных благотворительных и общественных организаций, а также представляют корону на торжественных мероприятиях.

Однако не у всех их одинаковый статус: "верхушку" монархии представляют так называемые "старшие" члены королевской семьи. По сообщениям в прессе (официальной информации из Букингемского дворца поступает крайне мало), люди, принимающие главные решения, - это так называемая "Фирма восьми".

В нее входят сама королева, трое ее детей - Чарльз, Анна и Эдвард, супруги Чарльза и Эдварда, а также старший внук Елизаветы II принц Уильям и его жена Кейт.

Примечательно, что в их число не входит муж королевы - принц Филипп - в 2017 году он "ушел на пенсию", отказавшись от основных обязанностей и теперь только изредка присутствует на мероприятиях по собственному желанию.

Нет среди членов "фирмы" и сына королевы принца Эндрю: он сложил с себя королевские обязанности на фоне скандала, вызванного его дружбой с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном, осужденным за вовлечение несовершеннолетних в проституцию.

В 2020 году от обязанностей "старших членов" королевской семьи отказались принц Гарри и Меган Маркл. Они, в отличие от Филиппа и Эндрю, больше не будут использовать титул HRH.

В самом узком понимании "фирма" - это и есть "старшие члены" королевской семьи. Но произнося этот термин в интервью, Меган Маркл, вероятно, имела в виду более широкую трактовку, включающую в себя аппарат обслуживания монархии, в котором работают сотни людей.

"Говоря о "Фирме", обычно имеют ввиду именно рабочий механизм, систему, которая существует вокруг королевской семьи. Это подчеркивает, что данная семья - не только группа людей, но еще и некое профессиональное сообщество. Виндзоры - это не семья в обывательском понимании этого слова. Каждый из них - не только папа, мама, бабушка и так далее. Они еще и один из институтов британского государства," - отмечает корреспондент Би-би-си по королевским делам Джонни Даймонд.

Журналисты в своем обиходе редко используют слово "фирма" и чаще говорят "дворец". Но смысл все тот же - это не только люди, живущие в дворце, но и вся сопутствующая система, которая помогает членам королевской семьи исполнять свои общественные обязанности.

Семейные сложности

принц Уильям и Кейт ФОТО: Getty Images

Королевская семья лишь отдаленно похожа на обычные семьи. Монаршие отпрыски живут отдельными домохозяйствами, и в каждом есть свой штат сотрудников. Они организуют жизнь королевской семьи, составляют график их работы. В какой-то степени они же отвечают за взаимодействие с другими домами семьи - например, если речь идет о подготовке каких-то совместных мероприятий.

"Это, конечно, звучит необычно. Это больше похоже на семью, которая управляет какой-нибудь огромной компанией. Ваши секретари говорят друг с другом, чтобы выбрать время, когда вы можете встретиться с членами своей же семьи и поужинать или поговорить. Так что да - Виндзоры - это и корпорация, и семья одновременно", - отмечает Даймонд.

Причем корпорация эта - большая и прибыльная. По данным отчетов, в 2020 году чистая прибыль только Владений Короны (то есть недвижимость, принадлежащая Виндзорам) составила 345 млн фунтов.

Но есть и то, что объединяет Виндзоров с обычными семьями - и именно это интересует британцев и весь остальной мир больше всего.

"Ссоры, скандалы и примирения, трудности, в которых жизнь королевской семьи похожа на нашу, дружба, любовь, разводы, соперничество. Это все так близко нам, но при этом другое. И это как раз то, что делает королевскую семью такой необыкновенной и такой интересной для нас, - рассуждает Даймонд. - Если бы это просто была группа официальных лиц, которые исполняют свои обязанности - открывают больницы, принимают парады, - это бы быстро всем наскучило. Но поскольку это личности, люди, которых, как нам кажется, мы постепенно начинаем знать и понимать, - мы начинаем им сочувствовать, занимать сторону того или иного персонажа - и это оживляет всю эту историю".

В состав Королевского двора (именно так называется аппарат, обслуживающий монархию) входят несколько отделов. Например, Кабинет личного секретаря, Личный кошелек (там занимаются ведением личных финансов королевской семьи), офис лорда-камергера, отдел ведения хозяйства и отдел казначейства, куда входят входят вспомогательные подразделения, включая нелестно помянутый в интервью Меган отдел кадров (по словам Маркл, она обратилась туда за помощью, осознав мысли о самоубийстве, но ей ответили отказом, так как она не является наемным сотрудником королевского двора).

Золотой треугольник советников

охрана королевской семьи ФОТО: Getty Images

Говоря о причинах своего ухода из королевской семьи, Гарри и Меган делают акцент именно на бюрократии и правилах, принятых во дворе, и в меньшей степени упоминают личные проблемы с родственниками.

В интервью Меган рассказала, что ей пришлось сдать свой паспорт и водительские права, а личные помощники ограничивали ее социальные контакты - однажды, по ее словам, ей не рекомендовали идти на обед с друзьями, так как она и так слишком часто появляется на публике (Меган говорит, что на тот момент покидала свой дом лишь дважды за четыре месяца).

Помощники и советники действительно играют большую роль в жизни Виндзоров. Но степень их влияния на жизнь королевской семьи разнится.

Во-первых, это зависит от того, сколько те или иные сотрудники уже проработали при дворе, какой профессиональный и жизненный опыт у них существует. Также многое определяется и тем, на кого они работают. Чем дольше тот или иной член королевской семьи исполняет свои обязанности, тем увереннее он или она начинает себя чувствовать в своей роли. И наоборот - если человек только начинает жизнь во дворце, то он или она склонен чаще прислушиваться к советникам.

Попасть на место высокопоставленных советников королевской семьи непросто. Такие позиции чаще всего занимают отставные военные офицеры и дипломаты.

Так, последним личным секретарем принца Гарри и Меган Маркл была Фиона Макилвэм. Ранее она была самым молодым британским дипломатом, занявшим должность посла (Макилвэм представляла Лондон в Албании). Сара Лэтэм, работавшая пресс-секретарем Гарри и Мэган, до этого была помощником в администрации президента США и старшим советником Хиллари Клинтон во время президентской кампании в 2016 году.

О том, насколько влиятельны личные секретари и другие сотрудники двора, можно судить и по тому, как развиваются их карьеры.

британская королева со спины ФОТО: Getty Images

Например, Саймон Кейс, который ранее работал личным секретарем принца Уильяма, сейчас занимает пост старшего политического советника премьер-министра Великобритании и секретаря кабинета министров. Считается, что это один из самых влиятельных административных постов в британском правительстве.

Личные секретари фактически являются правой рукой члена королевской семьи. Они сопровождают Виндзоров во время официальных визитов, составляют программу встреч, консультируют своих "шефов" по основным вопросам и предоставляют общественности официальные заявления от лица семьи, включая, например, объявления о свадьбах и рождениях наследников.

Личный секретарь королевы - особый случай. Он уполномочен консультировать ее по конституционным и политическим вопросам - и было бы удивительно, если бы она не слушалась этих советов.

В Британии существует так называемый золотой треугольник советников. В него входят личный секретарь королевы, секретарь правительства и секретарь премьер-министра.

"Во времена кризисов, серьезных трудностей или тогда, когда они считают нужным, секретари золотого треугольника встречаются и обсуждают беспокоящие их вопросы, - объясняет Джонни Даймонд. - Эта информация потом доводится до королевы - иногда в форме сообщения, иногда в виде совета. Как и в случае с другими секретарями - они настолько важны и влиятельны, насколько этого хочет человек, на которого они работают. И, безусловно, существуют случаи, в которых члены королевской семьи пренебрегают советами своих сотрудников".

Например, как утверждают источники Би-би-си, в 2016 году аппарат настоятельно советовал принцу Гарри не делать публичное заявление в поддержку Меган Маркл, которую уже тогда осаждала пресса. Но принц поступил по-своему, и сообщение было опубликовано.

Но в основном к советам секретарей принято прислушиваться. Считается, что личный секретарь королевы - сэр Эдвард Янг - существенно повлиял на то, что Елизавета II решила сняться в ролике об открытии Олимпийских игр 2012 года вместе с актером Дэниелом Крейгом, исполнившим роль Джеймса Бонда.

"Большая часть общения личных секретарей и членов королевской семьи проходит в частном порядке, поэтому нам сложно составить объективное представление о внутреннем мире королевской семьи и том, какие советы и в каком количестве им даются", - резюмирует Даймонд.

В сериале о жизни королевской семьи "Корона" рассказывается о том, как в первые годы правления Елизаветы II ей пришлось отказать собственной сестре - принцессе Маргарет - в браке с разведенным капитаном Питером Таунсендом, служившим при дворе их отца Георга VI. Если верить сериалу, королева хотела пойти Маргарет навстречу, но ее советники категорически не рекомендовали ей этого делать, и в результате ситуация привела к ухудшению отношений между сестрами.

"Есть вероятность того, что в той ситуации молодая королева, которая только приступила к исполнению своих обязанностей, опиралась на мнение своих советников гораздо больше, чем она это делает сейчас - спустя 70 лет правления", - отмечает Даймонд , оговариваясь, что знать наверняка, насколько история в "Короне" отражает реальный ход событий, мы не можем.

"Невидимый контракт" с прессой

Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью Опре Уинфри ФОТО: Reuters

Помимо дворцовой бюрократии недовольство Меган вызывала и пресс-служба, которая, по ее словам, не защищала ее от нападок таблоидов. И хотя одна из журналисток, освещающих королевскую семью, позже заявила, что, по ее опыту, это не так, Букингемский дворец действительно всю современную историю живет по принципу "не жалуйся и не объясняй" (never complain, never explain).

Принц Гарри рассказал о "невидимом контракте" королевской семьи с журналистами, который заключается в том, что она терпит негативные публикации о себе и приглашает журналистов на срежесированные мероприятия - в обмен на то, что никто в действительности не знает, что происходит на стенами дворца.

В конце 1960-х годов Би-би-си позволили снять фильм о королевской семье, дав беспрецедентный доступ к повседневной жизни ее "старших" членов. Несмотря на гигантский интерес аудитории, фильм показали лишь один раз, после чего положили на полку. Сообщалось, что королева посчитала его "слишком откровенным".

СМИ были и остаются для Букингемского дворца инструментом общения со своими подданными, говорит профессор Лора Кленси - автор книги "Руководство семейной фирмой: как монархия управляет своим имиджем и нашими деньгами" (Running the Family Firm: How the Monarchy Manages Its Image and Our Money).

Пресса, в свою очередь, издавна использовала монархию для привлечения читателей и зрителей. В итоге, по мнению исследовательницы, стороны формировали взаимовыгодные отношения, в том числе за счет неформальных соглашений.

Diana, Princess of Wales, takes Harry and William to school, 1995 ФОТО: Getty Images

Одно из них, названное "договором пароварки", подразумевало, что на время учебы принцев Уильяма и Гарри журналисты оставят их обоих в покое - в обмен на регулярные постановочные фотосессии. Таким образом, газетам давали возможность периодически "выпустить пар" накопившегося медиа-интереса к королевским знаменитостям.

Однако с развитием интернет-СМИ и соцсетей отношения монархии с таблоидами начали портиться. В погоне за кликами и местом в поисковых выдачах издания стали приоритизировать количество публикаций за счет их качества. По некоторым подсчетам, с момента выхода в эфир интервью Гарри и Меган количество интернет-публикаций о них за день выросло на 348%.

"Любители монархии хотят об этом читать, противники монархии хотят это осуждать, а те, кто посерединке, просто хотят знать, о чем все говорят", - отмечает эксперт по цифровой рекламе Роб Уэзерхед.

"Чтобы сохранить свою власть, монархия тщательно выстраивает баланс видимого и невидимого в своих отношения с внешним миром. Чтобы не попасть под огонь критики, какую-то часть своей жизни институт тщательно скрывает, - отмечает профессор Кленси. - И исповедь Гарри и Меган в интервью грозит нарушить этот баланс".

Не место для индивидуальности

Separate photos of Meghan Markle and Diana, Princess of Wales ФОТО: Getty Images

Неудачное вхождение Меган Маркл в королевскую семью принято сравнивать с опытом принцессы Дианы, у которой сложились прекрасные отношения с простыми британцами и в лучшем случае натянутые - с дворцовой "фирмой".

Несмотря на то, что в отличие от Меган Диана была абсолютно "своей" для британской элиты (ее семья принадлежит к одному из крупнейших аристократических родов, к нему же принадлежал легендарный премьер-министр Уинстон Черчилль), их истории в королевской семье оказались похожи: незадолго до развода с Чарльзом в интервью Би-би-си Диана говорила о своей депрессии и других ментальных расстройствах, вызванных жизнью во дворце.

"Адаптироваться к реалиям дворца очень сложно. Это место, где нужно подавлять свою индивидуальность - по крайней мере на публике, - объясняет корреспондент Би-би-си по королевским делам Джонни Даймонд. - Предполагается, что человеку следует действовать не как личности, а как представителю монархии".

"Работа [в королевской семье] требует самоуничижения, в котором королева, за 70 лет на престоле не сказавшая ничего интересного, преуспела, - писал после выхода интервью Гарри и Меган британский журнал Economist. - Это не потому, что она скучный человек, а потому, что она понимает требования этой работы".