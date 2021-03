Королевская "фирма" и ее составляющие

Семейные сложности

Золотой треугольник советников

"Невидимый контракт" с прессой

Помимо дворцовой бюрократии недовольство Меган вызывала и пресс-служба, которая, по ее словам, не защищала ее от нападок таблоидов. И хотя одна из журналисток, освещающих королевскую семью, позже заявила, что, по ее опыту, это не так, Букингемский дворец действительно всю современную историю живет по принципу "не жалуйся и не объясняй" (never complain, never explain).

СМИ были и остаются для Букингемского дворца инструментом общения со своими подданными, говорит профессор Лора Кленси - автор книги "Руководство семейной фирмой: как монархия управляет своим имиджем и нашими деньгами" (Running the Family Firm: How the Monarchy Manages Its Image and Our Money).