Полиция обжаловала решение по делу Айвара Мяэ в Госсуде

В то же время, нет гарантии, что Госсуд примет к рассмотрению поданную Департаментом полиции и погранохраны кассационную жалобу.

17 февраля Харьюский уездный суд аннулировал предписание о штрафе в размере 400 евро, сделанное полицией Айвару Мяэ, и прекратил производство о проступке.

В описании проступка указано, что в период с 1 ноября 2018 года по 13 декабря 2019 года не менее четырех раз, а также 4 июня и 6 августа 2019 года Мяэ совершал в отношении одной потерпевшей действия сексуального характера.

Мяэ назначили штраф на сумму 400 евро в решении по делу указано, что нарушение было совершено в 13-14 часов 4 июня 2019 года.

Мяэ оспорил решение, поскольку не согласился с ним и отрицал совершение действий, в которых обвинялся. По оценке Мяэ и его защиты, в решении указан короткий период времени и, таким образом, его нельзя обвинять в произошедшем в другое время. Кроме того, по мнению Мяэ, показания пострадавшей не заслуживают доверия и противоречат остальным доказательствам.

Суд решил, что в действиях Мяэ отсутствует объективный состав, указанный в соответствующей статье пенитенциарного кодекса, и поэтому следует аннулировать решение Кесклиннаского отделения Пыхьяской префектуры за 21 октября прошлого года и прекратить производство.

По мнению суда, действия Мяэ не противоречили воле потерпевшей, результатом его действий не было унижение ее человеческого достоинства.

Суд решил, что Айвар Мяэ должен получить в качестве компенсации затрат на защиту 9231,60 евро вместо суммы в 14 699,40 евро, которой он добивался.

Представляющий Мяэ присяжный адвокат Пауль Керес отметил во время рассмотрения жалобы в середине января, что показания свидетелей против Мяэ не являются достоверными, и попросил удовлетворить жалобу.

В конце июня прошлого года ряд сотрудниц Estonia выступил с заявлением, что Мяэ унижал и домогался до них. В конце августа Мяэ подал заявление об отставке, которое совет национальной оперы удовлетворил.

Адвокат Пауль Керес заявил тогда, что решение по делу о проступке будет обжаловано, поскольку сексуальных домогательств не было. «Того инцидента, за который наказали Айвара Мяэ, не происходило. Он в то время был в совершенно другом месте. Это у них вышло неудачно», - сказал он.