Любовь Соболь нарушила домашний арест, чтобы сходить в церковь

"Полтора месяца назад мы подали ходатайство о посещении храма, следователь ответил отказом: может воспрепятствовать следствию. Сегодня первое воскресенье Великого Поста, и Любовь Соболь идет на службу в церковь Троицы Живоначальной в Старых Черемушках, что рядом с ее домом", - пояснил он.

Соболь находится под домашним арестом до 23 июня в рамках "санитарного дела". Ее обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил из-за призывов к участию в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального 23 января, передает NEWSru.com.

Напомним, 17 марта адвокаты обвиняемых по "санитарному делу" Любови Соболь и участница Pussy Riot Марии Алехиной, заявили, что их подзащитные в случае продления им домашнего ареста могут отказаться от соблюдения этой меры пресечения.

При этом адвокаты Владимир Воронов и Даниил Берман подчеркнули, что нарушение избранной меры пресечения может привести к тому, что Соболь и Алехина отправятся в СИЗО.

"Санитарное дело" появилось сразу после несанкционированных протестов 23 января в поддержку Алексея Навального. Следствие считает, что неустановленные лица призвали людей участвовать в несогласованной акции на Пушкинской площади, а акцию в числе прочих посетили люди, которые должны быть на самоизоляции из-за коронавируса. Это, считают в СК, создало угрозу массового заболевания людей.