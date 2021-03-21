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  • Аркадий Попов: AstraZeneca не помогает против южноафриканского штамма коронавируса

Аркадий Попов: AstraZeneca не помогает против южноафриканского штамма коронавируса

Аркадий Попов. ФОТО: SANDER ILVEST/POSTIMEES/SCANPIX BALTICS

Вакцина AstraZeneca не показала большой эффективности в борьбе с южноафриканским штаммом, она защищает привившегося всего на 10 процентов, пишет Rus.ERR.

Это подтвердил в воскресенье "Актуальной камере" бывший медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья и нынешний глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов, ссылаясь на недавние исследования в этой области.

В Эстонии на данный момент превалирует, впрочем, не южноафриканский, а британский штамм, распространенность которого у нас может достигать согласно разным источникам до 70 с лишним процентов. От британского штамма AstraZeneca вполне действенна. Что же касается южноафриканского штамма, по последним данным, в Эстонии обнаружено пока всего 16 таких случаев.

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