Аркадий Попов: AstraZeneca не помогает против южноафриканского штамма коронавируса

Это подтвердил в воскресенье "Актуальной камере" бывший медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья и нынешний глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов, ссылаясь на недавние исследования в этой области.

В Эстонии на данный момент превалирует, впрочем, не южноафриканский, а британский штамм, распространенность которого у нас может достигать согласно разным источникам до 70 с лишним процентов. От британского штамма AstraZeneca вполне действенна. Что же касается южноафриканского штамма, по последним данным, в Эстонии обнаружено пока всего 16 таких случаев.