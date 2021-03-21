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В Санкт-Петербурге полиция задержала около 20 школьников в возрасте от 12 до 16 лет за фотографирование с радужным флагом. Правоохранителей вызвала администрация торгово-выставочного центра "Лофт проект Этажи", которая получила "обращение посетителей" о несогласованном массовом мероприятии, "пропагандирующем однополые отношения и субкультуру аниме".

Что произошло?

Дети, пришедшие на сбор любителей субкультуры аниме, сообщали родителям, что их собираются задерживать за пропаганду ЛГБТ. На помощь к ним выехали адвокаты.

Во время задержания подростки находились на панорамной крыше здания "Лофт проекта Этажи" - бывшего хлебозавода рядом с Московским вокзалом в Санкт-Петербурге, где работают магазины, проходят фестивали и выставки. Издание "Фонтанка" опубликовало видео, на котором видно, как подростки размахивают радужным флагом, а кто-то их снимает на камеру.

Полицию вызвала администрация "Этажей", отреагировав на "обращение посетителей" о том, что на территории "Этажей" проводится "массовое мероприятие, пропагандирующее однополые отношения и субкультуру аниме".

"У нас открытое пространство, но ни одно мероприятие не может проходить без согласования с администрацией", - пояснили Би-би-си в "Этажах". Администрация уточнила, что "не была предупреждена о данном мероприятии" и была вынуждена сообщить в полицию "во избежание нарушения общественного порядка как со стороны организаторов данного мероприятия так и со стороны посетителей" и "возможных негативных последствий для репутации заведения". "Наши посетители не разделяют убеждения организаторов мероприятия, которые имели при себе малолетних детей", - сказано в ответе администрации на запрос Би-би-си.

В полиции случившееся пока не комментировали.

"Администрация ссылается на жалобы посетителей с малолетними детьми. Не понятно, как дети могут понять по радужному флагу, что им таким образом пропагандируют", - сказала Би-би-си мать одной из задержанных, Мария Урусова.

В своем "Фейсбуке" Урусова предположила, что это была провокация со стороны якобы подошедших к подросткам девушек. "У детей нет ни флага, ни фотографий этих, девушек и след простыл", написала она.

В интервью Би-би-си Урусова подтвердила, что считает произошедшее результатом провокации. "Я не знаю, кто принес флаг, но у меня главный вопрос - почему администрация "Этажей" не поговорила с детьми, заперла их на улице на террасе, в течение 20 минут они там были заперты и не могли уйти, пока полиция не приехала, и полиция их тоже минут 40 там удерживала, так что они все замерзли, а потом повезли детей без родителей в отделение", - говорит Урусова.

Урусова пояснила, что дети собирались не первый раз: "Они просто дружат и переписываются в сетях. Но там были и люди, которые просто проходили мимо и заглянули на крышу, их тоже замели".

Подтвердить или опровергнуть версию о провокации из независимых источников невозможно. Адвокат Светлана Ратникова сказала Би-би-си, что информации о том, что кто организовал мероприятие и кто принес флаг, у нее нет.

Пока без протоколов

При опросе в полиции, по данным Би-би-си, некоторые задержанные воспользовались 51-й статьей Конституции - право не свидетельствовать против себя.

Русская служба Би-би-си попросила администрацию центра "Этажи" уточнить, каким именно образом к ней обратились посетители, было ли это обращение анонимным и кто мог предложить подросткам сфотографироваться с флагом. Но на эти вопросы администрация пока не ответила.

К моменту приезда адвокатов половину задержанных отпустили, но в полиции оставалось еще около 10 человек. Последних задержанных отпустили уже после 18 часов, когда за ними приехали родители.

Ратникова сообщила Би-би-си, что у задержанных взяли объяснения и отпустили без протоколов. Будут ли их привлекать к административной ответственности, пока не ясно, уточнила она. "Со слов сотрудницы полиции, решать вопрос о привлечении к административной ответственности они будут позже, изучив видео", говорит Ратникова.

Адвокат считает задержание абсурдом: "Дети все в стрессе, некоторые даже не знали, что означает радужный флаг - спрашивали, а что здесь такого. Спасибо, теперь сотрудники полиции нам разъяснили". Дети, по словам адвоката, были перепуганы тем, что на улицу их вывели несколько человек с оружием. "Ничего себе мы погуляли. Мы испугались, нас удерживали на холоде вооруженные люди", - передает она возмущение подростков в полиции.

"Я спросила сотрудницу полиции, какая причинно-следственная связь между фотографированием флага и задержанием, чего вы испугались. Она ответила лишь: "Не дай бог, чтобы это был мой ребенок".

Чем чревата "пропаганда"

По статье КоАП 6.21 в случае привлечения к ответственности за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" можно штрафовать граждан на сумму от 4 до 5 тыс. рублей, должностных лиц - от 40 до 50 тыс. рублей, организацию - до 1 млн рублей или приостанавливать ее деятельность на срок до 3 месяцев.