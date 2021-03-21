Финская береговая охрана развернула 48 пассажиров из Эстонии

Всего через порты Хельсинки в Финляндию прибыло около 9 000 человек. Количество прибывающих пассажиров сокращается уже несколько недель, пишет Yle .

Береговая охрана напоминает, что критерии въезда должны быть соблюдены, и человек, например, не может сам обосновать уровень необходимости своей командировки. Также отрицательный результат теста на коронавирус или свидетельство о вакцинации не являются достаточными основаниями для въезда иностранного гражданина.