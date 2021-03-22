Лавров призвал отойти от использования западных платежных систем и расчетов в долларах
Россия должна отойти от использования "контролируемых Западом" платежных систем, чтобы снизить санкционные риски, заявил в интервью китайским СМИ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его мнению, нужно переходить к расчетам в национальной валюте и валютах, альтернативных доллару США, пишет Newsru. Таким образом Россия и Китай могут снизить санкционные риски, укрепляя самостоятельность в финансовой сфере. Слова министра приводятся на сайте МИД России.