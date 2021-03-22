Лавров призвал отойти от использования западных платежных систем и расчетов в долларах

Лавров назвал санкции главным инструментом действий США и "Запада в целом", которые, по его мнению, "разучились применять классическую дипломатию". "Когда же разговор на дипломатическом, политическом уровне приобретает характер ультиматумов, и от партнера ждут исключительно "признания своих ошибок" и согласия на выдвигаемые требования, - это не дипломатия, - отметил он. - Как только наши западные партнеры (которые такими методами пользуются) встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям".

Лавров напомнил, что Венесуэла выступила в ООН с предложением создать коалицию против односторонних принудительных мер. "Мы должны сформировать максимально широкую коалицию стран, которые будут принципиально противодействовать этой незаконной практике", - заявил министр, добавив, что параллельно страны должны снижать зависимость от Запада.

"Нам нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару. Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем", - добавил он.

США, по словам Лаврова, ставят задачу ограничить возможности технологического развития России и Китая, а также сохранить свое доминирование в мире "за счет сдерживания развития других стран". "Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится "на неправильной стороне истории". Исторический процесс все равно возьмет свое", - подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что администрация президента США рассматривает возможность дополнительных санкций, чтобы заблокировать проект строительства трубопровода "Северный поток - 2". Госдеп указал, что компании, участвующие в реализации проекта, должны прекратить свое участие в нем, если не хотят попасть под санкции. Как говорится в заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, "Северный поток - 2" следует считать "геополитическим проектом России, нацеленным на то, чтобы разделить Европу и ослабить европейскую энергетическую безопасность".

Так, новые санкции могут касаться операций с российским госдолгом: американские и британские фонды являются крупнейшими держателями долга России среди нерезидентов и владеют 13,8% рынка облигаций федерального займа. Еще 410 млрд рублей (3%) вложили резиденты Бельгии, которые в значительной доле являются "дочками" крупных американских транснациональных финансовых холдингов. Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, в случае введения дополнительных санкций на российский госдолг Минфин будет полагаться на внутренних инвесторов, а Банк России может поддержать ликвидностью российские банки.