В Латвии выявлены случаи заражения южноафриканским штаммом коронавируса

Как отметил министр, это очень опасно, так как вакцины могут быть менее эффективны против данного штамма коронавируса, поэтому его распространение нужно по возможности ограничить.

Эксперты уже разрабатывают подробный план действий на случай, если заболеваемость этой мутацией коронавируса будет расти.

Как сообщалось, на прошлой неделе лаборатория Латвийского центра биомедицинских исследований обнаружила в Латвии угандийский штамм коронавируса, вызывающего Covid-19, который распространяется локально в Лиепае, а еще ранее были констатированы случаи заболевания британским штаммом коронавируса.

Британский штамм коронавируса в настоящее время выявлен по крайней мере в 70 странах, южноафриканский - в 31 стране.