За сутки в Эстонии прибавилось 993 зараженных, скончались десять человек

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 653 человек. В Харьюмаа 520 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ляэне-Вирумаа прибавилось 57, в Ида-Вирумаа — 51, в Тартумаа — 48, в Пярнумаа — 35, в Рапламаа — 26, в Вильяндимаа — 19, в Ляэнемаа — 16, в Ярвамаа — 13, на Сааремаа и в Вырумаа — по 12, в Пыльвамаа — девять, в Валгамаа — семь, в Йыгевамаа — шесть, на Хийумаа — один новый случай. В случае 28 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1521 случай на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,8% от общего количества сделанных тестов.

Скончались десять человек

По состоянию на утро 22 марта в Эстонии в больничном лечении нуждаются 699 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 67 пациентам, из которых 52 человека, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Открыли 69 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 36 человек, восемь перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались десять человек с коронавирусом: 89-летняя женщина, две 83-летние женщины, 82-летний мужчина, 78-летний мужчина, 77-летний мужчина, 74-летний мужчина, 73-летний мужчина, 72-летний мужчина и 67-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 797 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершены 4905 случаев заболевания COVID-19 у 4728 человек.

По состоянию на 22 марта выздоровели 68 249 человек. Из них истории болезни 48 115 человек (70,5%) завершены, у 20 134 человек (29,5%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 1 090 150 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 96 394 положительных первичных результатов (8,8% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 167 488 человек, две дозы вакцины получили 57 023 пациента

По состоянию на 22 марта, в Эстонии вакцинацию прошли 167 488 человек, из которых 57 023 получили обе дозы. За сутки ввели 1345 доз, всего была введена 224 511 доз вакцины.

В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.