Пн, 22.03.2021
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С воскресенья Wizz Air возобновит полеты из Таллинна в Киев

Самолет WizzAir. ФОТО: Andrew Boyers/REUTERS

По состоянию на 22 марта из Таллиннского аэропорта открыты 9 международных направлений. В воскресенье, 28 марта, добавятся полеты в Киев, пишет Rus.ERR.

Линию Киев-Таллинн-Киев будет обслуживать венгерский авиаперевозчик Wizz Air.

Также на этой неделе авиарейсы из Эстонии осуществляются во Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Лондон (аirBaltic), Минск ("Белавиа"), Рига (аirBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (аirBaltic, SAS), Амстердам (аirBaltic) и Осло (аirBaltic).

По сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчез Копенгаген.

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