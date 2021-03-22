С воскресенья Wizz Air возобновит полеты из Таллинна в Киев
По состоянию на 22 марта из Таллиннского аэропорта открыты 9 международных направлений. В воскресенье, 28 марта, добавятся полеты в Киев, пишет Rus.ERR.
По состоянию на 22 марта из Таллиннского аэропорта открыты 9 международных направлений. В воскресенье, 28 марта, добавятся полеты в Киев, пишет Rus.ERR.
Линию Киев-Таллинн-Киев будет обслуживать венгерский авиаперевозчик Wizz Air.
Также на этой неделе авиарейсы из Эстонии осуществляются во Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Лондон (аirBaltic), Минск ("Белавиа"), Рига (аirBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (аirBaltic, SAS), Амстердам (аirBaltic) и Осло (аirBaltic).
По сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчез Копенгаген.