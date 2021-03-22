С воскресенья Wizz Air возобновит полеты из Таллинна в Киев

Также на этой неделе авиарейсы из Эстонии осуществляются во Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Лондон (аirBaltic), Минск ("Белавиа"), Рига (аirBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (аirBaltic, SAS), Амстердам (аirBaltic) и Осло (аirBaltic).

По сравнению с прошлой неделей из списка европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, исчез Копенгаген.