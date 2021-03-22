Пн, 22.03.2021
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  • Безумная смелость: спасатели сняли мужчину, карабкавшегося по балконам многоэтажки
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Безумная смелость: спасатели сняли мужчину, карабкавшегося по балконам многоэтажки

Спасатели. Иллюстративное фото. ФОТО: Ants Liigus

На прошлой неделе в Таллинне спасателям пришлось спускать на землю мужчину, который карабкался по балконам и успел добраться до пятого этажа.

20 марта, около часа ночи Центр тревоги получил сообщение о том, что по балконам дома на улице Росени карабкается мужчина. На момент обращения мужчина успел добраться до пятого этажа.

Прибывшие на место спасатели подняли лестницу и обнаружили смельчака на балконе второго этажа. Мужчину спустили на землю и передали полиции.

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