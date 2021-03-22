Безумная смелость: спасатели сняли мужчину, карабкавшегося по балконам многоэтажки
На прошлой неделе в Таллинне спасателям пришлось спускать на землю мужчину, который карабкался по балконам и успел добраться до пятого этажа.
На прошлой неделе в Таллинне спасателям пришлось спускать на землю мужчину, который карабкался по балконам и успел добраться до пятого этажа.
20 марта, около часа ночи Центр тревоги получил сообщение о том, что по балконам дома на улице Росени карабкается мужчина. На момент обращения мужчина успел добраться до пятого этажа.
Прибывшие на место спасатели подняли лестницу и обнаружили смельчака на балконе второго этажа. Мужчину спустили на землю и передали полиции.