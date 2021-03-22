Илон Маск отверг обвинения в возможном использовании электрокаров Tesla для шпионажа

"Если бы коммерческая компания действительно занималась шпионажем, негативные последствия для этой компании были бы чрезвычайно серьезными", - заявил Маск, выступая по видеосвязи на форуме развития Китая. "Если бы Tesla использовала автомобили для шпионажа в Китае или в любой другой стране, нас бы просто закрыли", - приводит слова Маска Bloomberg .

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что запрет на использование электрокаров был введен по итогам проверки, которая показала, что установленные на них камеры могут вести запись в непрерывном режиме, а сенсоры - собирать различные данные. В частности, речь идет о получении доступа к списку контактов в смартфоне владельца после синхронизации устройства с мультимедийной системой Tesla. Власти Китая также не исключают, что часть собираемых электрокарами данных может передаваться в США. Пока что речь идет о запрете приезжать на электромобилях Tesla на работу и въезжать на них на территорию жилых комплексов для сотрудников секретных предприятий и госучреждений.

Напомним, Tesla открыла в Китае свой первый зарубежный завод в конце 2019 года. На нем сейчас выпускаются электромобили Model 3 и Model Y. Этот завод стал первым предприятием по сборке машин в Китае со стопроцентным иностранным капиталом.