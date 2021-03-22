Вопрос читателя: «Можно ли дать работнику выходной после вакцинации?»

«Хотим поддержать своих работников, которые идут на вакцинацию от Covid-19. Работников беспокоит одна проблема: если после вакцинации возникнут побочные эффекты, они должны остаться дома, а значит потеряют часть доходов. Можем ли мы предложить им дополнительный выходной после вакцинации»

Отвечает юрист-консультант Трудовой инспекции Сандра Куус:

«Работодатель может предоставить работнику, например, дни здоровья, которые, по сути, являются оплаченными рабочими днями без оформления больничного листа. Законодательство дни здоровья не регулируют, поэтому предоставление такого выходного — это решение работодателя, а выплату компенсации можно предусмотреть, например, в правилах организации труда.

Так работник мог бы использовать на следующий день после вакцинации оплачиваемый день здоровья. Если на предприятии такие дни уже предусмотрены, то работодатель может дать вакцинированному работнику дополнительный выходной, чтобы он мог восстановиться от возможных побочных эффектов.

Если получится так, что побочные эффекты длятся дольше одного дня, то нужно вдохновить работника все же открыть больничный лист и, конечно, сообщить о причинах своему семейному врачу. Работодатель может платить со второго по пятый день болезни компенсацию в дополнение к больничному, чтобы работник получил свою среднюю зарплату в полном объеме».