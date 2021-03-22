Сборная Чехии понесла потери перед матчем с Эстонией
Перед назначенным на среду отборочным матчем чемпионата мира по футболу против сборной Эстонии национальная команда Чехии понесла вынужденные потери, пишет Rus.ERR.
Перед назначенным на среду отборочным матчем чемпионата мира по футболу против сборной Эстонии национальная команда Чехии понесла вынужденные потери, пишет Rus.ERR.
Из-за травм ей не помогут вратарь пражской "Славии" Ондржей Коларж, защитник британского "Бристол Сити" Томаш Калас и полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал, сообщает официальный сайт Чешской федерации футбола.
Экстренный вызов в сборную Чехии получил защитник Вацлав Емелька, выступающий за бельгийский "Лёвен".
Матч Эстония - Чехия пройдет в Люблине в среду, 24 марта.