Пн, 22.03.2021
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Сборная Чехии понесла потери перед матчем с Эстонией

Игроки сборной Эстонии по футболу. ФОТО: Raul Mee/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Перед назначенным на среду отборочным матчем чемпионата мира по футболу против сборной Эстонии национальная команда Чехии понесла вынужденные потери, пишет Rus.ERR.

Из-за травм ей не помогут вратарь пражской "Славии" Ондржей Коларж, защитник британского "Бристол Сити" Томаш Калас и полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал, сообщает официальный сайт Чешской федерации футбола.

Экстренный вызов в сборную Чехии получил защитник Вацлав Емелька, выступающий за бельгийский "Лёвен".

Матч Эстония - Чехия пройдет в Люблине в среду, 24 марта.

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