Картина дня: соседские войны, ограничения путешествий и туманные перспективы "Спутника V" в ЕС

Танель Кийк: мы так долго не протянем

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья, доктор Урмас Суле, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн. Читать далее...

"Хочешь войны? Будет тебе война!" Соседский конфликт не дает покоя жителям многоэтажки

В ласнамяэском многоквартирном доме на Линнамяэ-теэ возник конфликт между жильцами двух квартир, одна из которых расположена прямо над другой. Его участники пытаются привлечь на свою сторону квартирное товарищество, участкового и даже тяжелую артиллерию в виде службы защиты детей. Ситуация, однако, не получает разрешения и вызывает стресс у обеих сторон. Читать далее...

Трагическая авария на Лаагна-теэ: суд заслушивает показания потерпевших

В понедельник в Харьюском уездном суде продолжится процесс по делу о трагической аварии на Лаагна-теэ с двумя погибшими и четырьмя пострадавшими: заслушиваются показания свидетелей. Читать далее...

Фоторепортаж 〉 Пожилые доверяют Pfizer: на выходных вакцинация шла как по маслу

В субботу в Ласнамяэ началась трехдневная массовая вакцинация. Получатели вакцины были удивлены быстрой и простой системой. Они и сами также подготовились, выбрав подходящую одежду для вакцинации. Кто-то слышал о вакцинации по телевидению или радио, кому-то дочь сообщила, что нужно ждать на телефон сообщения с указанием времени вакцинации. Читать далее...

МУРАШКИ ПО КОЖЕ 〉 Нарвский хиромант изнасиловал несовершеннолетнюю пациентку: иначе бы она не поправилась!

Ведущие интернет-подкастов «Külmavärinad» вспоминают жуткие истории из прошлого. 6 февраля 1934 года в Нарве прошел скандальный судебный процесс над Августом Эрапартом, который убил свою жену - первую женщину-таксиста в городе. В это же самое время шло второе громкое дело о том, как мужчина, известный в городе хиромант-целитель Яакоб Адамс обвинялся в изнасиловании своей клиентки. Читать далее...

Лень привела тюремного охранника к судимости

Тартуский уездный суд назначит уголовное наказание охраннику Тартуской тюрьмы, который поленился сходить и проверить заключенных в камерах в установленное время, но указал в охранном листе, что обход был совершен. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 993 зараженных, скончались десять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4799 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 993, то есть 20,7% от общего количества. Читать далее...

"Поделитесь, пожалуйста!" или Как запутать народ и заставить власти попотеть

Призыв "Пожалуйста, поделитесь!" звучит как «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Политики могут использовать Facebook, чтобы заманивать конкурентов в ловушки, более эффективно общаться с избирателями и крайне оперативно передавать информацию. Но есть и другая сторона медали. Читать далее...

Вирусолог: в Эстонии живет слишком мало людей, чтобы появился новый штамм коронавируса

Как сообщил в интервью "Актуальной камере" профессор кафедры прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс, широкое распространение вируса способствует возникновению его мутаций, однако из-за небольшого населения Эстонии вероятность появления жизнеспособных мутаций вируса невелика. Читать далее...

С 22 марта въехать в Эстонию без ограничений можно лишь из четырех стран Европы

На этой неделе в Эстонию без ограничения свободы передвижения можно будет приехать из четырех европейских стран. Но Министерство иностранных дел рекомендует воздерживаться от поездок за границу, если в этом нет неизбежной необходимости. Читать далее...

"Спутник V": европейское агентство направит экспертов в РФ в апреле

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в апреле направит своих экспертов в Россию для проверки российской вакцины от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Это подтвердил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери в эфире итальянского телеканала Rai3. Читать далее...

Еврокомиссар: у ЕС нет необходимости в "Спутнике V"

Медицинский регулятор Евросоюза одобрил четыре вакцины от коронавируса, поэтому Европе не понадобится российская вакцина "Спутник V", заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1. Читать далее...