Картина дня: стабильно тяжелая ситуация с коронавирусом, туманные перспективы "Спутника V" в ЕС и соседские войны
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 15 марта.
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья, доктор Урмас Суле, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн. Читать далее...
Медицинский регулятор Евросоюза одобрил четыре вакцины от коронавируса, поэтому Европе не понадобится российская вакцина "Спутник V", заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1. Читать далее...
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в апреле направит своих экспертов в Россию для проверки российской вакцины от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Это подтвердил глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери в эфире итальянского телеканала Rai3. Читать далее...
В ласнамяэском многоквартирном доме на Линнамяэ-теэ возник конфликт между жильцами двух квартир, одна из которых расположена прямо над другой. Его участники пытаются привлечь на свою сторону квартирное товарищество, участкового и даже тяжелую артиллерию в виде службы защиты детей. Ситуация, однако, не получает разрешения и вызывает стресс у обеих сторон. Читать далее...
В понедельник в Харьюском уездном суде продолжится процесс по делу о трагической аварии на Лаагна-теэ с двумя погибшими и четырьмя пострадавшими: заслушиваются показания свидетелей. Читать далее...
В субботу в Ласнамяэ началась трехдневная массовая вакцинация. Получатели вакцины были удивлены быстрой и простой системой. Они и сами также подготовились, выбрав подходящую одежду для вакцинации. Кто-то слышал о вакцинации по телевидению или радио, кому-то дочь сообщила, что нужно ждать на телефон сообщения с указанием времени вакцинации. Читать далее...
Ведущие интернет-подкастов «Külmavärinad» вспоминают жуткие истории из прошлого. 6 февраля 1934 года в Нарве прошел скандальный судебный процесс над Августом Эрапартом, который убил свою жену - первую женщину-таксиста в городе. В это же самое время шло второе громкое дело о том, как мужчина, известный в городе хиромант-целитель Яакоб Адамс обвинялся в изнасиловании своей клиентки. Читать далее...
Тартуский уездный суд назначит уголовное наказание охраннику Тартуской тюрьмы, который поленился сходить и проверить заключенных в камерах в установленное время, но указал в охранном листе, что обход был совершен. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4799 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 993, то есть 20,7% от общего количества. Читать далее...
Призыв "Пожалуйста, поделитесь!" звучит как «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Политики могут использовать Facebook, чтобы заманивать конкурентов в ловушки, более эффективно общаться с избирателями и крайне оперативно передавать информацию. Но есть и другая сторона медали. Читать далее...
Как сообщил в интервью "Актуальной камере" профессор кафедры прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс, широкое распространение вируса способствует возникновению его мутаций, однако из-за небольшого населения Эстонии вероятность появления жизнеспособных мутаций вируса невелика. Читать далее...
На этой неделе в Эстонию без ограничения свободы передвижения можно будет приехать из четырех европейских стран. Но Министерство иностранных дел рекомендует воздерживаться от поездок за границу, если в этом нет неизбежной необходимости. Читать далее...
Сегодня утром двери продуктового магазина Coop в Абья-Палуоя оставались закрытыми, так будет и в последующие ближайшие дни. Причина, по словам главы Объединения потребителей Абья Лайли Ламп, заключается в том, что один из сотрудников сдал положительный тест на коронавирус. Читать далее...
Субботние протесты против коронавирусных ограничений побудили выразить свое мнение в соцсетях и семейного врача из Тыстамаа Мадиса Вескимяги, который называет прошедшие в Пярну и других регионах Эстонии акции преступными. Читать далее...
Житель Силламяэ решил отказаться от мобильного интернета на своем смартфоне - хватало и домашнего WiFi. Но в телефонном счете он с удивлением увидел, что смартфон понемногу использовал интернет, а сеть продавала его по заоблачной цене - больше 2200 евро за гигабайт. Читать далее...
29 января Департамент здоровья начал в отношении Ида-Вируской центральной больницы государственное производство по надзору, в ходе которого проверялось соблюдение принципов и требований иммунизации. К настоящему моменту Департамент здоровья завершил расследование и решил прекратить производство по надзору. Читать далее...
Как сообщил Лекарственный департамент, на прошлой неделе было получено 370 сообщений о побочных действиях AstraZeneca, что в 10 раз превышает количество побочных действий на вакцину Pfizer-BioNTech. Однако у вакцины AstraZeneca было меньше серьезных побочных эффектов. Читать далее...
Департамент здоровья начал надзорное производство в отношении строительного магазина Depo. В пятницу инспекторы Департамента здоровья вместе с представителями компании проверили магазин, и сейчас решается, какими будут дальнейшие шаги. Читать далее...
Харьюский уездный суд в понедельник оставил под стражей Ису Халилова, обвиняемого в тяжелейшей аварии в Таллинне на Лаагна-теэ в июне прошлого года, в которой погибли несколько человек. Читать далее...
Эстонские работодатели часто указывают в трудовых договорах недействительные условия, пишет Postimees. Инспекция труда дает советы, что делать, если вы обнаружите такие условия в своем трудовом договоре. Читать далее...
В ночь на субботу сотрудники Валгаской больницы обнаружили, что пропала пациентка отделения сестринского ухода. К сожалению, 82-летнюю женщину нашли мертвой рядом с больницей. Читать далее...
Полиция возбудила дело о проступке в отношении двух женщин, задержанных в Пярну во время акции протеста в субботу. Если в Таллинне полиция начала производство в отношении человека, организовавшего подобное мероприятие, то в Пярну в этом не было необходимости. Читать далее...