Картина дня: стабильно тяжелая ситуация с коронавирусом, туманные перспективы "Спутника V" в ЕС и соседские войны

"Поделитесь, пожалуйста!" или Как запутать народ и заставить власти попотеть

Призыв "Пожалуйста, поделитесь!" звучит как «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Политики могут использовать Facebook, чтобы заманивать конкурентов в ловушки, более эффективно общаться с избирателями и крайне оперативно передавать информацию. Но есть и другая сторона медали. Читать далее...

Вирусолог: в Эстонии живет слишком мало людей, чтобы появился новый штамм коронавируса

Как сообщил в интервью "Актуальной камере" профессор кафедры прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс, широкое распространение вируса способствует возникновению его мутаций, однако из-за небольшого населения Эстонии вероятность появления жизнеспособных мутаций вируса невелика. Читать далее...

С 22 марта въехать в Эстонию без ограничений можно лишь из четырех стран Европы

На этой неделе в Эстонию без ограничения свободы передвижения можно будет приехать из четырех европейских стран. Но Министерство иностранных дел рекомендует воздерживаться от поездок за границу, если в этом нет неизбежной необходимости. Читать далее...

У работника Coop обнаружен коронавирус, магазин закрыт на неопределенный срок

Сегодня утром двери продуктового магазина Coop в Абья-Палуоя оставались закрытыми, так будет и в последующие ближайшие дни. Причина, по словам главы Объединения потребителей Абья Лайли Ламп, заключается в том, что один из сотрудников сдал положительный тест на коронавирус. Читать далее...

Известный семейный врач: меня напугала акция коронабандитов

Субботние протесты против коронавирусных ограничений побудили выразить свое мнение в соцсетях и семейного врача из Тыстамаа Мадиса Вескимяги, который называет прошедшие в Пярну и других регионах Эстонии акции преступными. Читать далее...

Золотые мегабайты: человек получил счет за нечаянное использование интернета, который был отключен

Житель Силламяэ решил отказаться от мобильного интернета на своем смартфоне - хватало и домашнего WiFi. Но в телефонном счете он с удивлением увидел, что смартфон понемногу использовал интернет, а сеть продавала его по заоблачной цене - больше 2200 евро за гигабайт. Читать далее...

Департамент здоровья прекратил производство по делу Ида-Вируской центральной больницы

29 января Департамент здоровья начал в отношении Ида-Вируской центральной больницы государственное производство по надзору, в ходе которого проверялось соблюдение принципов и требований иммунизации. К настоящему моменту Департамент здоровья завершил расследование и решил прекратить производство по надзору. Читать далее...

ВАКЦИНАЦИЯ 〉 В департамент сообщили о судорогах по всему телу с потерей сознания, отеке гортани и других побочных эффектах

Как сообщил Лекарственный департамент, на прошлой неделе было получено 370 сообщений о побочных действиях AstraZeneca, что в 10 раз превышает количество побочных действий на вакцину Pfizer-BioNTech. Однако у вакцины AstraZeneca было меньше серьезных побочных эффектов. Читать далее...

ФОТО 〉 Магазину Depo за нарушение коронаограничений может грозить солидный штраф

Департамент здоровья начал надзорное производство в отношении строительного магазина Depo. В пятницу инспекторы Департамента здоровья вместе с представителями компании проверили магазин, и сейчас решается, какими будут дальнейшие шаги. Читать далее...

Суд оставил обвиняемого в смертельной аварии на Лаагна-теэ Ису Халилова под стражей

Харьюский уездный суд в понедельник оставил под стражей Ису Халилова, обвиняемого в тяжелейшей аварии в Таллинне на Лаагна-теэ в июне прошлого года, в которой погибли несколько человек. Читать далее...

Эстонские трудовые договоры зачастую кишат недействительными пунктами

Эстонские работодатели часто указывают в трудовых договорах недействительные условия, пишет Postimees. Инспекция труда дает советы, что делать, если вы обнаружите такие условия в своем трудовом договоре. Читать далее...

Пожилая женщина ушла из палаты в ночной рубашке и была найдена мертвой рядом с больницей

В ночь на субботу сотрудники Валгаской больницы обнаружили, что пропала пациентка отделения сестринского ухода. К сожалению, 82-летнюю женщину нашли мертвой рядом с больницей. Читать далее...

В отношении двух женщин, участвовавших в протесте против коронаограничений, возбуждено дело о проступке

Полиция возбудила дело о проступке в отношении двух женщин, задержанных в Пярну во время акции протеста в субботу. Если в Таллинне полиция начала производство в отношении человека, организовавшего подобное мероприятие, то в Пярну в этом не было необходимости. Читать далее...