Экономист: осенью денежный дождь прольется и на Эстонию

Федеральный резерв продолжит печатать деньги

Как бы скверно ни складывалась ситуация на фронтах борьбы с коронавирусом, деньги в мире не закончатся. С очередным успокаивающим заявлением выступила на этой неделе Федеральная резервная система США, поделившись с общественностью своим последним экономическим прогнозом и направлениями денежно-кредитной политики. Месседж прозвучал впечатляюще: текущие процентные ставки, близкие к нулю, сохранятся как минимум до 2024 года. Наряду с сохранением чрезвычайно низкой процентной ставки Федеральная резервная система продолжит в прежних объемах и свою программу скупки активов, ежемесячно приобретая облигаций на сумму 120 миллиардов долларов.

Несмотря на более оптимистичный экономический прогноз, курс денежно-кредитной политики останется неизменным. По оценке Федеральной резервной системы, развитие экономики США до сих пор было более позитивным, чем ожидалось, но ситуация по-прежнему хрупкая, поэтому центральный банк должен продолжать поддерживать процесс восстановления своей сверхмягкой денежно-кредитной политикой – до тех пор, пока это необходимо. Согласно обновленному прогнозу, восстановление экономики США в 2021 году будет происходить вдвое быстрее, чем ожидалось: вместо прежних 4,2% экономический рост теперь прогнозируется на уровне 6,5%, что станет самым быстрым темпом с 1980-х годов.

Уровень безработицы, который сейчас остается на отметке более 6%, должен к концу года упасть до 4,5%. Рост потребительских цен в этом году согласно прогнозу Федеральной системы составит 2,2%, что в нынешних условиях с ее стороны только приветствуется. Помимо инфляции, ФРС продолжит уделять внимание занятости, особо подчеркивая, что наряду с уровнем безработицы также учитывается участие в рабочей силе, в т.ч. среди различных групп населения.

Деньги всем!

Артиллерийские залпы денежно-кредитной политики сопровождаются в Соединенных Штатах пулеметными очередями бюджетной политики. В минувшие выходные все американцы, чей доход в 2019 году составил меньше 75 000 долларов, получили чек на 1 400 долларов и теперь могут тратить их по своему усмотрению. При этом общая сумма чеков составляет лишь одну пятую от недавнего пакета мер стимулирования США, а общий бюджет программы достигает астрономических 1,9 триллиона долларов США.