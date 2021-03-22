Экономист: осенью денежный дождь прольется и на Эстонию
Американцы начали тратить очередной денежный чек, присланный правительством, но уже осенью денежный дождь прольется и на Эстонию.
Американцы начали тратить очередной денежный чек, присланный правительством, но уже осенью денежный дождь прольется и на Эстонию.
Как бы скверно ни складывалась ситуация на фронтах борьбы с коронавирусом, деньги в мире не закончатся. С очередным успокаивающим заявлением выступила на этой неделе Федеральная резервная система США, поделившись с общественностью своим последним экономическим прогнозом и направлениями денежно-кредитной политики. Месседж прозвучал впечатляюще: текущие процентные ставки, близкие к нулю, сохранятся как минимум до 2024 года. Наряду с сохранением чрезвычайно низкой процентной ставки Федеральная резервная система продолжит в прежних объемах и свою программу скупки активов, ежемесячно приобретая облигаций на сумму 120 миллиардов долларов.
Несмотря на более оптимистичный экономический прогноз, курс денежно-кредитной политики останется неизменным. По оценке Федеральной резервной системы, развитие экономики США до сих пор было более позитивным, чем ожидалось, но ситуация по-прежнему хрупкая, поэтому центральный банк должен продолжать поддерживать процесс восстановления своей сверхмягкой денежно-кредитной политикой – до тех пор, пока это необходимо. Согласно обновленному прогнозу, восстановление экономики США в 2021 году будет происходить вдвое быстрее, чем ожидалось: вместо прежних 4,2% экономический рост теперь прогнозируется на уровне 6,5%, что станет самым быстрым темпом с 1980-х годов.
Уровень безработицы, который сейчас остается на отметке более 6%, должен к концу года упасть до 4,5%. Рост потребительских цен в этом году согласно прогнозу Федеральной системы составит 2,2%, что в нынешних условиях с ее стороны только приветствуется. Помимо инфляции, ФРС продолжит уделять внимание занятости, особо подчеркивая, что наряду с уровнем безработицы также учитывается участие в рабочей силе, в т.ч. среди различных групп населения.
Артиллерийские залпы денежно-кредитной политики сопровождаются в Соединенных Штатах пулеметными очередями бюджетной политики. В минувшие выходные все американцы, чей доход в 2019 году составил меньше 75 000 долларов, получили чек на 1 400 долларов и теперь могут тратить их по своему усмотрению. При этом общая сумма чеков составляет лишь одну пятую от недавнего пакета мер стимулирования США, а общий бюджет программы достигает астрономических 1,9 триллиона долларов США.
Это уже вторая партия денег, сброшенных американцам с «вертолета» в нынешнем году. Правда, в январе эта сумма составляла всего 600 долларов, но и одно только это привело к скачку розничных продаж на 13%. Целью таких прямых инъекций, конечно же, является быстрое восстановление динамики экономики, сильно потрепанной пандемией. В Соединенных Штатах почти четверть населения страны получила хотя бы одну дозу вакцины, а это означает, что у людей появляется все больше и больше возможностей тратить деньги. Хотя подобный «посев денег» непосредственно населению вызывал изрядную критику, это, вероятно, один из самых эффективных способов стимулирования потребления. В отличие от программ скупки облигаций центральным банком в этом случае значительная часть денег сразу же поступает в обращение, а не испаряется в результате расширения рынков ценных бумаг.
Тем не менее подобный способ распределения денег оказывает прямое влияние и на финансовые рынки. В отличие от эстонцев, даже обычные люди в США весьма склонны рисковать своими деньгами на биржах. В эпоху коронавируса у людей было больше времени, чем обычно, чтобы познакомиться с миром инвестиций. Конечно, ценовое ралли, которое наблюдалось в прошлом году, также дало дополнительный импульс интересу к инвестициям, в результате чего фондовый индекс США S & P500 за год вырос более чем на 60%.
Согласно недавнему опросу Управления экономики и статистики США, по крайней мере 15% получателей чеков планируют использовать деньги для увеличения своих сбережений или инвестиций. Широкое использование инвестиционных платформ с низкими комиссиями повысило интерес к инвестициям, особенно среди молодежи, которая еще более склонна попытать счастья, принося свои деньги на финансовые рынки. По оценке Deutsche Bank, из этого пакета чеков на фондовый рынок может поступить около 30 миллиардов долларов. Наряду с обычными инвестициями розничные инвесторы с высоким рисковым аппетитом направляют средства также во всевозможные спекулятивные активы, среди которых первое место занимает криптовалюта.
Что думать об обрушившемся на американцев нежданного счастья в далекой Эстонии? Наш новый дополнительный бюджет ограничивается 640 миллионами евро, что в 10 раз меньше, чем ожидается в Соединенных Штатах, даже с поправкой на численность населения. Еще меньше предусмотрено в бюджете «вертолетных денег» – не до того: хватило бы, чтобы залатать самые большие дыры в экономике. С другой стороны, вопрос, конечно, в том, нужен ли вообще Эстонии больший стимул. Например, до вступления в силу ограничений розничные продажи росли и без того отличными темпами, и нет особых оснований полагать что после того, как кризис пойдет на спад, люди станут более осторожными.
Однако денежный дождь в далекой Америке может дать дополнительный импульс и нашему потребительскому буму, который ожидается осенью. К настоящему времени более 120 000 человек подали заявления об изъятии своих накоплений во второй пенсионной ступени, а общая стоимость их накоплений во II ступени приближается к одному миллиарду евро. Если предположить, что нынешний бум фондового рынка продолжится, эта сумма сможет прилично вырасти еще до дня наступления продажи фондовых паев.