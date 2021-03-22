Ученые выяснили, как нарвитяне относятся к своему городу и местной власти
В Нарве прошла zoom-конференция, в которой членам управы, чиновникам и прессе представили сразу два исследования того, как жители Нарвы относятся к собственному городу и местным властям. В том числе исследователи показали разработанный под руководством Минфина портал, на котором государство собирает массу данных о работе местной власти в каждом городе и волости. Буквально за несколько кликов здесь можно сравнить, как работают муниципальные чиновники в разных местах.