Ученые выяснили, как нарвитяне относятся к своему городу и местной власти

На портале Minuomavalitsus.ee (только на эстонском и английском языках) выставлены оценки каждому самоуправлению Эстонии. Работу городских властей оценивало государство, а также сами жители, которых исследователи опрашивают каждые два года. Руководитель проекта - Карл Аннус из Министерства финансов - рассказал, что портал несколько лет создавали Минфин, Союз городов и волостей Эстонии, Тартуский университет и другие организации. Он начал работать в августе прошлого года.

Вся работа, которую проводят местные власти, на портале разбита на 16 сфер деятельности, которые оцениваются с помощью 300 разных критериев - от осязаемых вещей, вроде качества дорог, до различной документации, которую город должен вести по закону. Можно посмотреть, насколько хорошо организованы, например, школы, библиотеки или спортивные кружки в каждом городе. Также, как в интернет-магазине, можно наглядно сравнить по этим показателям два любых города.

По государственной оценке, хуже всего в Нарве обстоят дела с жилым фондом и тепловым хозяйством, а также с управлением отходами. Лучше, чем в среднем по Эстонии, здесь организовано дошкольное и школьное образование и занятия спортом.

Сотрудница портала Пирет Захкна рассказала, что на фоне других самоуправлений Нарва выделяется тем, что она довольно большая, но небогатая, хотя при этом является центром притяжения для жителей соседних городов. Другого такого сочетания в Эстонии не встречается, поэтому, считает Пирет Захкна, Нарву можно было бы сравнивать с маленькими городами с похожим уровнем дохода - с Силламяэ и Выру. Если так и сделать, то выясняется, что в Нарве лучше образование, здравоохранение и безопасность, а хуже отходное хозяйство, жилой фонд, организация культурного досуга и библиотек.

По словам аналитика Минфина Атса Аасмаа, последний опрос жителей для портала Minuomavalitsus.ee проводился в Нарве в январе прошлого года. Выяснилось, что по тому, как местные жители относятся к работе городских властей, в Эстонии два антилидера - Кохтла-Ярве и Нарва, по некоторым показателям к ним прибавляется Валга и Люганузе.

Нарвитяне хуже остальных жителей Эстонии относятся к работе городских властей (напомним, опрос проводился больше года назад), а самыми большими проблемами называют плохое качество дорог и низкую вовлеченность жителей в принятие решений. А в спорте и здравоохранении приграничный город - середнячок, если сравнивать с оценками жителей других городов. Не удалось точно понять оценку нарвитянами общественного транспорта - очень многие опрошенные не смогли сказать, довольны ли они городскими автобусами. Мэр Катри Райк предполагает, из-за дешевого такси многие просто не пользуются автобусами.