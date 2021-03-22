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Резкий скачок заболеваемости в густонаселенной Индии, ЕС может оставить Британию без вакцины, власти Ирландии готовятся к новой волне ковида. Эти и другие новости о развитии ситуации с коронавирусом в мире - в нашем обзоре.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии Covid-19 заболели 123,3 млн человек по всему миру, умерли - 2,7 млн.

Число заболевших в США приближается к 30 миллионам, умерли в этой стране 542 тыс. человек. Это самые высокие показатели в мире.

ЕС и Британия делят вакцину

Между Британией и Евросоюзом продолжается диспут вокруг вакцины AstraZeneca: ЕС намерен блокировать экспорт препарата, пока им не будут обеспечены страны блока. По словам главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, технически это возможно, но Евросоюз стремится к выполнению своих обязательств и готов к диалогу.

На четверг запланировано видеосовещание ряда европейских лидеров и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В тот же день возможный запрет на вывоз вакцины с континента будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. ФОТО: Reuters

Власти Евросоюза призывают компанию AstraZeneca не доводить ситуацию до крайности и обеспечить европейские страны вакциной, согласно условиям контракта. Если экспорт в Британию будет приостановлен, это значительно замедлит темпы вакцинации населения и вынудит британские власти продлить коронавирусные ограничения.

Заводы по производству вакцины не справляются с объемами заказов, и с задержками в поставках столкнулись все без исключения страны Европы.

Ирландия на пороге новой волны

В частности, ирландские медики заявляют, что количество прививок, сделанных населению на данный момент, недостаточно, чтобы замедлить распространение коронавируса. Глава Департамента по контролю и профилактике заболеваний Ирландии профессор Мартин Кормикан заявил, что статистика по ковиду в стране прекратила снижение, и есть все предпосылки к тому, что снова начнется рост заболеваемости.

В минувшее воскресенье там выявлено 769 новых заболевших - это самый высокий суточный показатель за последний месяц. Власти Ирландии не исключают, что это предвестник новой волны заболеваемости.

Смерть в день выборов

Один из кандидатов в президенты Республики Конго, лидер оппозиции Гай Брис Парфе Колелас умер от коронавируса в день выборов, за несколько часов до закрытия избирательных участков в минувшее воскресенье.

Незадолго до выборов в конголезских соцсетях появилось видео, на котором 61-летний кандидат, находясь в больнице, снимает кислородную маску и призывает своих сторонников идти голосовать, добавив, что сам он продолжает бороться со смертью.

Гай Брис Парфе Колелас. ФОТО: Getty Images

Представитель Колеласа сообщил, что он умер на борту самолета, который должен был доставить его на лечение во Францию.

На этих президентских выборах Гай Брис Парфе Колелас в числе шести других кандидатов боролся против действующего президента страны Дени Сассу-Нгессо, который находится у власти с 1979 года - за исключением пятилетнего периода в 1992-97 гг., когда он проиграл выборы.

По законам Республики Конго, результаты выборов не аннулируются в случае смерти одного из кандидатов.

"Тревожный сигнал" из Индии

На прошлой неделе в Индии было выявлено 260 тысяч новых случаев зоболевания коронавирусом. Это один из самых высоких недельных показателей роста заболеваемости с начала пандемии. Почти 70% всех заболевших в стране приходится на штат Махараштра на западе Индии.

По мнению ученых, резкий скачок в стране связан не с новыми штаммами, которые вряд ли могли на данном этапе укорениться в Индии, а с массовым несоблюдением санитарных норм.

Тест на коронавирус в Индии. ФОТО: Getty Images

Индия занимает третье место в мире по числу заболевших за время пандемии - 11,6 млн человек (уступает США и Бразилии), и четвертое по числу умерших - почти 160 тыс. человек (после США, Бразилии и Мексики).