Как в "Звездных войнах": Навальный рассказал о тюремной рутине

В ней политик рассказал о любимых моментах дня в колонии

"В 6:00 нас поднимают, в 6:10 зарядка на улице, но до зарядки мы слушаем гимн. Представьте себе, локальная зона вокруг барака. Снег. Мужчины в черных тюремных робах, сапогах и меховых шапках стоят в темноте с руками за спиной, и над всей зоной через репродуктор на высоком столбе раздается: "Славься, Отечество наше свободное". Просто восторг".

Второй любимый момент Навального в колонии выглядит так:

"Последнее упражнение зарядки. Его теперь с моей подачи все в моем отряде называют "Империя наносит ответный удар". Репродуктор командует: "Марш на месте. Исходное положение - руки на поясе. Приготовились". И мужчины в черном с озверелыми лицами маршируют на месте, грохоча сапогами.

В этот момент я представляю себе, что снимаюсь в русском римейке "Звездных войн", где вместо имперских штурмовиков - зэки в бушлатах и шапках-ушанках. Отстаивая интересы Императора, космо-зэки путешествуют с планеты на планету, подавляя мятежников. Но где бы они ни были, ровно в 6:30 они раскладывают кашу по своим металлическим мискам и разливают сладкий чай. Да пребудет с вами сила".

Напомним, Навального этапировали из СИЗО "Матросская тишина" 25 февраля. 3 марта стало известно, что он находится в СИЗО в Кольчугино. 12 марта выяснилось, что Навального перевезли в другое место. Официально при этом местонахождение политика не раскрывали.