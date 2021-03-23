Глава Евросовета назвал Путину условия улучшения отношений с Россией
Напряженные отношения Евросоюза с Россией могут улучшиться в случае реализации Москвой Минских соглашений по решению конфликта на востоке Украины, прекращения гибридных нападений и кибератак на государства в составе ЕС, а также соблюдения российской стороной прав человека. Об этом председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора в понедельник, 22 марта, пишет Deutsche Welle.