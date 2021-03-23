Глава Евросовета назвал Путину условия улучшения отношений с Россией

Стороны не оставили без внимания дело российского оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в колонии после замены условного срока по делу "Ив Роше" реальным. Глава Евросовета вновь призвал освободить оппозиционера и провести прозрачное расследование попытки отравления Навального боевым отравляющим веществом из семейства "Новичок".

В свою очередь пресс-служба Кремля распространила сообщение, согласно которому Владимир Путин дал оценку "неудовлетворительному состоянию" Связей России и ЕС, сложившемуся "из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров". "С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским Союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность", - говорится в сообщении.

Высылки дипломатов и санкции ЕС за нарушения прав человека

Отношения России и Европейского Союза обострились в последние недели. МИД РФ в начале февраля объявил персонами нон грата трех сотрудников дипломатических представительств ФРГ, Польши и Швеции, обвинив их в участии в акциях протеста в поддержку Навального 23 января в Москве и Санкт-Петербурге. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в том же месяце не исключил разрыв отношений России и ЕС, если российские власти вновь увидят санкции, несущие угрозу для экономики страны.