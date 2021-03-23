В Эстонии уровень зарегистрированной безработицы достиг отметки 8,9%

По состоянию на 21 марта, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 57 967 человек. Уровень безработицы составляет 8,9% трудоспособного населения.

Самый высокий показатель в Ида-Вирумаа - 14,9%, а самый низкий - в Йыгевамаа - около 5,9%.