Вт, 23.03.2021
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В Эстонии уровень зарегистрированной безработицы достиг отметки 8,9%

Касса страхования от безработицы. ФОТО: Urmas Luik

За неделю количество зарегистрированных безработных в Эстонии выросло более чем на 400 человек, пишет Rus.ERR.

По состоянию на 21 марта, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 57 967 человек. Уровень безработицы составляет 8,9% трудоспособного населения.

Самый высокий показатель в Ида-Вирумаа - 14,9%, а самый низкий - в Йыгевамаа - около 5,9%.

По сравнению с ситуацией годичной давности, число безработных в Эстонии увеличилось более чем на 20 000 человек.

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