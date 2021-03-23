У восьми сотрудников тюрем подтвердился коронавирус

Всего среди сотрудников Вируской тюрьмы один активный случай коронавируса, в Таллиннской семь, а в Тартуской три.

Среди заключенных Вируской тюрьмы три случая коронавируса. Один из заболевших заключенный тюрьмы открытого типа, второго доставили из арестного дома, а третий, скорее всего, заразился во время госпитализации вне тюрьмы.