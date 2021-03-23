У восьми сотрудников тюрем подтвердился коронавирус
На прошлой неделе коронавирус подтвердился у одного сотрудника Вируской тюрьмы, четырех сотрудников Таллиннской и троих — Тартуской тюрьмы.
На прошлой неделе коронавирус подтвердился у одного сотрудника Вируской тюрьмы, четырех сотрудников Таллиннской и троих — Тартуской тюрьмы.
Всего среди сотрудников Вируской тюрьмы один активный случай коронавируса, в Таллиннской семь, а в Тартуской три.
Среди заключенных Вируской тюрьмы три случая коронавируса. Один из заболевших заключенный тюрьмы открытого типа, второго доставили из арестного дома, а третий, скорее всего, заразился во время госпитализации вне тюрьмы.
Среди заключенных Таллиннской и Тартуской тюрьмы активных случаев коронавируса нет.