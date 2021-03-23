Статистика коронавируса в Эстонии: 12 смертей, 1064 зараженных и 6233 теста

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 668 человек. В Харьюмаа 490 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 96, в Тартумаа — 58, в Ляэне-Вирумаа — 40, в Пярну- и Рапламаа — по 27, в Ляэнемаа — 26, в Вильяндимаа — 24, в Ярвамаа — 20, в Йыгевамаа — 11, на Хийумаа — девять, в Вырумаа — восемь, на Сааремаа и в Валгамаа — по семь, в Пыльвамаа — по шесть новых случаев. В случае 30 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1502,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,7% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 85 новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 692 пациента. Скончались 12 человек.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 169 435 человек, две дозы вакцины получили 57 559 пациентов

По состоянию на 23 марта, в Эстонии вакцинацию прошли 169 435 человек, из которых 57 559 получили обе дозы. За сутки ввели 1345 доз, всего была введена 224 511 доз вакцины.

В последующие недели по-прежнему будет параллельно вестись вакцинация представителей группы риска в центрах семейных врачей и вакцинация работников передовой линии (работники образования, полицейские и спасатели, сотрудники социальной сферы при органах местного самоуправления) в различных медицинских учреждениях. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

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