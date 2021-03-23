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  • Гражданина Франции подозревают в подделке теста на коронавирус: ему не разрешили улететь

Гражданина Франции подозревают в подделке теста на коронавирус: ему не разрешили улететь

Таллиннский аэропорт. ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Полиция возбудила уголовное дело против гражданина Франции, предъявив ему подозрение в подделке сертификата теста на коронавирус, пишет Rus.ERR.

Иностранец 1999 года рождения 19 марта собирался вылететь из Таллинна в Хельсинки, но работник столичного аэропорта заподозрил, что предъявленный в телефоне сертификат теста на коронавирус не является настоящим, сообщила во вторник Пыхьяская префектура.

Оперативный дежурный Таллиннского погранпункта обнаружил, что справка действительно поддельная. 

Против мужчины было возбуждено уголовное дело. У него взяли первоначальные объяснения и отпустили. 

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