Гражданина Франции подозревают в подделке теста на коронавирус: ему не разрешили улететь

Иностранец 1999 года рождения 19 марта собирался вылететь из Таллинна в Хельсинки, но работник столичного аэропорта заподозрил, что предъявленный в телефоне сертификат теста на коронавирус не является настоящим, сообщила во вторник Пыхьяская префектура.