Гражданина Франции подозревают в подделке теста на коронавирус: ему не разрешили улететь
Полиция возбудила уголовное дело против гражданина Франции, предъявив ему подозрение в подделке сертификата теста на коронавирус, пишет Rus.ERR.
Полиция возбудила уголовное дело против гражданина Франции, предъявив ему подозрение в подделке сертификата теста на коронавирус, пишет Rus.ERR.
Иностранец 1999 года рождения 19 марта собирался вылететь из Таллинна в Хельсинки, но работник столичного аэропорта заподозрил, что предъявленный в телефоне сертификат теста на коронавирус не является настоящим, сообщила во вторник Пыхьяская префектура.
Оперативный дежурный Таллиннского погранпункта обнаружил, что справка действительно поддельная.
Против мужчины было возбуждено уголовное дело. У него взяли первоначальные объяснения и отпустили.