Разбили стекла машин и унесли ценные вещи: в Таллинне орудовали воры
В пятницу в полицию поступили несколько сообщений, что из припаркованных в Таллинне автомобилей были украдены вещи. Кражи произошли в одном районе столицы.
В пятницу в полицию поступили несколько сообщений, что из припаркованных в Таллинне автомобилей были украдены вещи. Кражи произошли в одном районе столицы.
В пятницу, 19 марта, в полицию поступило сообщение, что в столичном районе Мустамяэ на улице Таммсааре-теэ у автомобиля были разбиты два стекла и из машины украден кошелек с наличными и документами. Ущерб составил 600 евро, передает Департамент полиции и погранохраны.
В тот же день сообщили и о другой краже в Мустамяэ: на улице Вильде-теэ было разбито дверное стекло автомобиля Citroen Berlingo и из машины были украдены инструменты. Ущерб составил 300 евро.
Другие кражи в Таллинне
20 марта поступило сообщение, что в Кесклинне из запертого подъезда на улице Лийвалайя был украден велосипед, ущерб составил 1000 евро.
В тот же день в полицию сообщили, что в Нымме с территории на улице Мяннику пытались украсть провода. В качестве подозреваемых были задержаны четверо мужчин: 20 лет, 21 года и двое 32-летних.