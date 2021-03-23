Разбили стекла машин и унесли ценные вещи: в Таллинне орудовали воры

В пятницу, 19 марта, в полицию поступило сообщение, что в столичном районе Мустамяэ на улице Таммсааре-теэ у автомобиля были разбиты два стекла и из машины украден кошелек с наличными и документами. Ущерб составил 600 евро, передает Департамент полиции и погранохраны.

В тот же день сообщили и о другой краже в Мустамяэ: на улице Вильде-теэ было разбито дверное стекло автомобиля Citroen Berlingo и из машины были украдены инструменты. Ущерб составил 300 евро.

Другие кражи в Таллинне

20 марта поступило сообщение, что в Кесклинне из запертого подъезда на улице Лийвалайя был украден велосипед, ущерб составил 1000 евро.