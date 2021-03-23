Убит 56-летний мужчина: его знакомому предъявлено подозрение

21 марта в 03.39 в полицию сообщили, что на улице поселка Азери лежит окровавленный человек. Звонивший пытался предложить ему первую помощь, но, несмотря на все усилия, потерпевший скончался до приезда скорой помощи.

Прибывший на место происшествия полицейский патруль обнаружил на теле погибшего несколько ножевых ранений. По предварительной информации, ранее он ранее употреблял алкоголь со своим 54-летним знакомым, которого есть основания подозревать в убийстве. Полиция установила его местонахождение и задержала его в качестве подозреваемого.

По словам оперативного руководителя Идаской префектуры Юллара Кустала, такие трагические события в Ляэне-Вирумаа происходят очень редко. «К сожалению, большинство случаев насилия происходит в результате употребления алкоголя. Этот трагический случай - еще один пример последствий, к которым может привести злоупотребление алкоголем. Люди обычно совершают преступления в нетрезвом состоянии, и часто именно об этих деяниях приходится потом сожалеть», - добавил Кустала.

Задержанному 54-летнему мужчине было предъявлено подозрение по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей убийство.