В Литве обнаружен южно-африканский штамм, грозит ужесточение карантина

"С сожалением вынуждена сообщить, что случаев действительно много, количество случаев значительно выросло. В Литве был выявлен южно-африканский штамм вируса, что означает не только более быстрое распространение, но также и определенные вызовы вакцинации", – заявила глава литовского правительства журналистам.

Она сообщила, что подтверждены два случая этого штамма COVID-19, еще несколько случаев проверяются.

Шимоните утверждает, что не располагает более детальной информацией о том, где выявлены эти мутации.

"Сейчас мы анализируем информацию о том, где установлено распространение мутации, тогда будем обсуждать меры, чтобы она не распространилась слишком. Поскольку это риск для вакцинации", – сказала она.

Она не исключает возможности рассмотрения в ближайшие дни ужесточения карантинного режима.

"С учетом того, что сегодня до нас дошло известие о выявленном южно-африканском штамме, я бы не исключала, что возможно придется рассмотреть определенные ужесточения правил, но пока я не хочу спекулировать на эту тему", – сказала Шимоните.

По ее словам, может быть так, что в различных самоуправлениях могут быть установлены различные карантинные режимы.

"Лишь очень активным тестированием очагов и постоянным профилактическим тестированием мы сможем сохранить желтые самоуправления желтыми, а самоуправления, в которых, к сожалению, положение ухудшается, и Вильнюс среди них, – я думаю, что на этой неделе Вильнюс будет уже черным самоуправлением по количеству случаев, не только по количеству положительных тестов, – поэтому я не вижу никаких оснований, говорить о каких либо больших послаблениях, без адекватных мер контроля", – сказала Шимоните.

Она призвала жителей, даже с минимальными симптомами простуды делать тесты на COVID-19.

"Мы действительно считаем, что количество случаев увеличивается, особенно в городе Вильнюсе и на его окраинах, распространяется этот штамм, который является очень заразным, более заразным, чем традиционный вирус, и действительно, если есть желание встретить Пасху в безопасности, то необходимо это делать (тестироваться – прим.ред.)", – сказала премьер.

Она уточнила, что пока не может сказать, какой карантинный режим будет введен на Пасху, однако ясно, что больших праздников планировать нельзя.

"Нельзя говорить о больших передвижениях, больших скоплениях, больших праздниках на Пасху, я действительно не вижу для этого никаких оснований, ведь после Пасхи прошлого года был интенсивный рост случаев. Мы действительно не хотим видеть повторения этой ситуации, более того, и сейчас рост случаев, к сожалению, очень интенсивный", – добавила Шимоните.

Выявленный в ЮАР вариант коронавируса, по мнению некоторых ученых, может быть менее чувствительным к вакцинам от COVID-19.

До сих пор в Литве был выявлен быстро распространяющийся британский штамм, который является более заразным и поэтому влечет за собой большее число смертельных исходов.

Второй всеобщий карантин в Литве был введен 7 ноября прошлого года.