На сертификатах от SYNLAB теперь будет также присутствовать QR-код
С сегодняшнего дня на всех выдающихся SYNLAB Eesti сертификатах по результатам ПЦР-теста на коронавирус или анализа на антитела к коронавирусу будут указываться QR-коды. С помощью такого кода должностные лица в аэропортах, портах и других пунктах пересечения границы по всему миру смогут проверить действительность сертификата и то, действительно ли указанный в сертификате человек сдавал образец для анализа в указанное в сертификате время.