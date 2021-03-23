На сертификатах от SYNLAB теперь будет также присутствовать QR-код

Сертификат с QR-кодом можно легко, бесплатно и самостоятельно сгенерировать в приложении TESTI, которое можно скачать на веб-сайте testi.me. В приложение TESTI можно зайти с помощью Smart-ID или Mobiil-ID. Чтобы сгенерировать сертификат, пользователю нужно просто указать номер документа, используемого при поездках, и страну проживания, а затем нажать на кнопку «Сгенерировать сертификат». Соответствующий всем требованиям сертификат на эстонском, английском и русском языках можно скачать из приложения также в формате PDF и отправить на подходящий адрес электронной почты либо распечатать.

Помимо клиентов, сдавших образец для анализа в SYNLAB, сгенерировать сертификат через приложение TESTI смогут также клиенты тех медицинских учреждений, для которых SYNLAB является партнёром по проведению лабораторных анализов (например, Medicum, Qvalitas, Fertilitas, Confido, HeBa, Sinu Arst и т. д.).

Детские сертификаты

Если у ребенка имеется Mobiil-ID или Smart-ID, то ребенок сможет сам зайти в мобильное приложение TESTI под своим признаком пользователя и сгенерировать для себя сертификат. Родитель не увидит результат ребенка в своей учетной записи TESTI.

Если родитель заказал платный тест в SYNLAB через пункт тестирования, результат ребенка сможет увидеть заказавший тест родитель в хронологическом разделе своей учетной записи на портале minu.synlab.ee; там же можно будет бесплатно сгенерировать сертификат.

Оба родителя смогут увидеть результат ребенка в своей учетной записи на портале digilugu.ee. Однако там нельзя будет сгенерировать сертификат. Если у вас не получится сгенерировать результат ребенка через приложение TESTI или портал minu.synlab.ee, то для заказа сертификата для ребенка заблаговременно напишите по адресу klienditugi@synlab.ee или свяжитесь с медицинским учреждением, где сдавался образец на анализ, указав имя/фамилию ребенка, дату рождения, страну проживания и номер документа, используемого при поездках.

Сертификат на бумаге

Если пациенту понадобится сертификат на бумаге, но при этом у него не будет возможности самостоятельно его сгенерировать и распечатать, то для получения сертификата следует связаться с медицинским учреждением, где сдавался образец на анализ.

SYNLAB выдает сертификаты в следующих местах и в следующие часы:

в Таллинне по адресу Веэренни, 53a, 6-й этаж (Пн-Пт 7:30–16:00), Сб-Вс по адресу Теэкоя 1 (9-16)

в Тарту по адресу Тегури, 37b, первый этаж (Пн-Пт 8:00-12:00)

в Йыхви по адресу Яама, 34, первый этаж, кабинет 15 (Пн-Пт 9:00–12:00)

в Нарве по адресу Кангеласте, 2 (проспект Героев) (Пн-Пт 8-12)

Стоимость выдачи сертификата на бумаге в SYNLAB составляет семь евро.

Сертификат считается документом, используемым при поездках. Подделка документов считается в Эстонской Республике преступлением. Использование подделанного документа также считается преступлением. Оба деяния караются согласно параграфам 344 и 345 Уголовного кодекса Эстонии.

О нарушениях просим сообщать по адресу andmekaitse@synlab.ee или старшему следователю Кесклиннаского полицейского участка Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Ирине Василько по адресу irina.vassilko@politsei.ee . Более подробная информация о сертификатах находится здесь.