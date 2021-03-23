В странах Балтии за сутки выявлено свыше 2,4 тыс. случаев заражения коронавирусом

Накануне в странах Балтии было подтверждено 1488 новых случаев коронавируса, что является наименьшим показателем с начала предыдущей недели. Из них в Литве выявлено 318 заболевших COVID-19, в Латвии - 177, в Эстонии - 993.

В Эстонии за сутки было выявлено 1064 новых случая коронавируса, с начала пандемии в стране выявлено 97 456 случаев заражения, сообщил во вторник департамент здоровья.

За сутки скончались 12 человек, общее количество умерших достигло 809.

Всего выздоровели 70 346 человек. Введена как минимум одна доза вакцины у 169 435 человек (12,749% от численности населения), курс вакцинации завершен у 57 559 человек (4,331%).

По данным Департамента здоровья, на минувшей неделе вакцинация стала причиной 11 случаев серьезных побочных эффектов.

Всего за неделю поступило 415 сообщений о побочных эффектах после введения вакцины от коронавируса, 11 из которых относились к категории серьезных. Семь сообщений о серьезных побочных эффектах были связаны с вакциной Pfizer/BioNTech, четыре - с препаратом AstraZeneca. Сообщено о смерти двух человек после прививок этой вакциной, но врачи не сочли возможной связь с вакциной.

Всего после начала вакцинации 27 декабря прошлого года по 22 марта нынешнего года поступило 2730 сообщений о побочных эффектах, то есть жалобы возникали в 1,2% случаев после вакцинации. 1850 сообщений касались вакцины AstraZeneca, 839 - Pfizer/BioNTech, 39 - Moderna.

В Литве за сутки подтверждено 885 новых случаев коронавируса, в целом с начала эпидемии зарегистрировано 210 208 заражений, сообщило во вторник агентство BNS со ссылкой на департамент статистики.

От этого заболевания скончались 12 человек, в целом скончались 3501 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 7082 смерти.

За сутки первой дозой вакцины привиты 6099 человек, второй дозой - 1280. В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привит 281 871 человек, обеими дозами - 126 143 человека.

В Литве выявлен "южноафриканский штамм" коронавируса, по этой причине может грозить ужесточение карантина, заявила премьер-министр республики Ингрида Шимоните. Она сообщила, что подтверждены два случая этого штамма COVID-19, еще несколько случаев проверяются. Шимоните не исключает возможности рассмотрения в ближайшие дни ужесточения карантинного режима.

По ее словам, может быть так, что в различных самоуправлениях могут быть установлены различные карантинные режимы.

В Латвии выявлено 508 новых случаев COVID-19, начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 98 094 человек, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний.

За сутки умерли 12 человек с этим диагнозом, всего - 1826 человек.

В Латвии на прошлой неделе было выявлено на 5,2% больше случаев COVID-19, чем во вторую неделю марта, сообщает агентство BNS со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В Латвии растет распространение "британского" штамма коронавируса, что заставляет уделять больше внимания ограничению поездок, заявил в интервью передаче латвийского телевидения "Утренняя панорама" председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш. На прошлой неделе "британский" штамм был найден в 40-45% секвенированных образцах, тогда как на позапрошлой - в 20-25%.

В Латвии 22 марта прививки от COVID-19 получили 2259 человек, в том числе вторую дозу - 227 человек, сообщает агентство BNS со ссылкой на Национальную службу здравоохранения.