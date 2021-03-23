Таллиннская больница приглашает на вакцинацию: у нас есть 100 свободных номерков
Завтра, 24 марта, в Ида-Таллиннской центральной больнице смогут вакцинироваться от коронавируса люди в возрасте 60+.
Завтра, 24 марта, в Ида-Таллиннской центральной больнице смогут вакцинироваться от коронавируса люди в возрасте 60+.
Люди старше 60 лет могут зарегистрировать в общегосударственной диги-регистратуре, доступно сто номерков. Вакцинация будет проходить в среду, 24 марта, в H-корпусе Ида-Таллиннской центральной больницы (улица Рави, 18) с 14 часов.
«Мы внесем свой вклад в то, чтобы люди 60+ могли быть вакцинированы как можно скорее», - сказала заведующая сестринской службы Ида-Таллиннской центральной больницы Юлле Рохи.
Вакцинировать будут вакциной AstraZeneca, которая, согласно имеющимся данным, эффективна для пожилых людей и обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни.
Зарегистрироваться можно здесь.