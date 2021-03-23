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Таллиннская больница приглашает на вакцинацию: у нас есть 100 свободных номерков

Вакцинация. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Завтра, 24 марта, в Ида-Таллиннской центральной больнице смогут вакцинироваться от коронавируса люди в возрасте 60+.

Люди старше 60 лет могут зарегистрировать в общегосударственной диги-регистратуре, доступно сто номерков. Вакцинация будет проходить в среду, 24 марта, в H-корпусе Ида-Таллиннской центральной больницы (улица Рави, 18) с 14 часов. 

«Мы внесем свой вклад в то, чтобы люди 60+ могли быть вакцинированы как можно скорее», - сказала заведующая сестринской службы Ида-Таллиннской центральной больницы Юлле Рохи. 

Вакцинировать будут вакциной AstraZeneca, которая, согласно имеющимся данным, эффективна для пожилых людей и обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. 

Зарегистрироваться можно здесь.  

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