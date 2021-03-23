Малле Карьятсе: меня оскорбляли в Ласнамяэ за ношение маски

Поскольку сама я живу в Ласнамяэ, ситуация с коронавирусом там меня, конечно, беспокоит.

Интересно, как ситуация сразу используется в политике. В Ласнамяэ живут бедные люди, написали русские политики. Однако назвать Ласнамяэ бедным районом города нельзя: машин, тем более дорогих машин, там вполне хватает.

Особенностью Ласнамяэ являются высокие дома и заметно большая плотность населения, какой не встретишь, например, в Мустамяэ и других районах города. В высоких домах есть лифты, а через первый этаж проходит очень много людей. Это большая короналовушка.

Часто вижу, как многие ходят, размахивая маской, зажатой в руке, или спустив ее на подбородок, а добравшись до своего дома, и вовсе маску снимают. А товарищество не прислало ни одного письма и не повесило ни одной таблички, напоминающей о правильном поведении. Хотя я просила товарищество об этом и указывала в письмах все имеющиеся проблемы.

Я сама написала такое письмо на двух языках и отправила его всем жильцам нашего подъезда, и все равно многие люди — как эстонцы, так и русские — ходят без масок. То же самое происходит с их гостями.

А в ласнамяэском автобусе меня за ношение маски даже оскорбляли. И не один раз. Так один деятель ранней осенью прокричал на весь автобус: «Ах, вы и есть коронабольная!» После долгого объяснения услышала в ответ: «Меня это не касается, я — негативный. Две недели назад сдавал тест». Но то же самое люди говорят и в других местах, и на эстонском языке.

Из интереса спросила у одной пожилой женщины в автобусе, у которой маска была на подбородке, почему она не носит маску? «Ах, я не боюсь короны. Я не могу нормально дышать через маску, мне не нравится».

Тогда я ей сказала, что с короной дышать намного труднее, вообще невозможно. Но женщина повела плечом, мол, сейчас же этого нет, было год назад.

Но зачем рисковать, может же появиться снова? Но эта тема для нее актуальной явно не являлась.

«А другие люди? - напомнила я. - Вы же можете заразить других, например, меня». Я пыталась узнать, о чем она думает. Но ответ оказался прямым: «Меня другие люди не интересуют. Вы тоже».

Я думаю, что так и было. Это был честный ответ. То же можно встретить и на харьюмааских маршрутах, где еще меньше носят маски. Там ездят коренные эстонцы, но мысли у них такие же. Люди не заботятся о других. И в Ласнамяэ, где плотность населения выше, вирус распространяется все сильнее.