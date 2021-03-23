Малле Карьятсе: меня оскорбляли в Ласнамяэ за ношение маски
О ситуации с коронавирусом в Ласнамяэ и игнорировании ограничений пишет в Postimees психолог Малле Карьятсе.
О ситуации с коронавирусом в Ласнамяэ и игнорировании ограничений пишет в Postimees психолог Малле Карьятсе.
Поскольку сама я живу в Ласнамяэ, ситуация с коронавирусом там меня, конечно, беспокоит.
Интересно, как ситуация сразу используется в политике. В Ласнамяэ живут бедные люди, написали русские политики. Однако назвать Ласнамяэ бедным районом города нельзя: машин, тем более дорогих машин, там вполне хватает.
Особенностью Ласнамяэ являются высокие дома и заметно большая плотность населения, какой не встретишь, например, в Мустамяэ и других районах города. В высоких домах есть лифты, а через первый этаж проходит очень много людей. Это большая короналовушка.
Часто вижу, как многие ходят, размахивая маской, зажатой в руке, или спустив ее на подбородок, а добравшись до своего дома, и вовсе маску снимают. А товарищество не прислало ни одного письма и не повесило ни одной таблички, напоминающей о правильном поведении. Хотя я просила товарищество об этом и указывала в письмах все имеющиеся проблемы.
Я сама написала такое письмо на двух языках и отправила его всем жильцам нашего подъезда, и все равно многие люди — как эстонцы, так и русские — ходят без масок. То же самое происходит с их гостями.
А в ласнамяэском автобусе меня за ношение маски даже оскорбляли. И не один раз. Так один деятель ранней осенью прокричал на весь автобус: «Ах, вы и есть коронабольная!» После долгого объяснения услышала в ответ: «Меня это не касается, я — негативный. Две недели назад сдавал тест». Но то же самое люди говорят и в других местах, и на эстонском языке.
Из интереса спросила у одной пожилой женщины в автобусе, у которой маска была на подбородке, почему она не носит маску? «Ах, я не боюсь короны. Я не могу нормально дышать через маску, мне не нравится».
Тогда я ей сказала, что с короной дышать намного труднее, вообще невозможно. Но женщина повела плечом, мол, сейчас же этого нет, было год назад.
Но зачем рисковать, может же появиться снова? Но эта тема для нее актуальной явно не являлась.
«А другие люди? - напомнила я. - Вы же можете заразить других, например, меня». Я пыталась узнать, о чем она думает. Но ответ оказался прямым: «Меня другие люди не интересуют. Вы тоже».
Я думаю, что так и было. Это был честный ответ. То же можно встретить и на харьюмааских маршрутах, где еще меньше носят маски. Там ездят коренные эстонцы, но мысли у них такие же. Люди не заботятся о других. И в Ласнамяэ, где плотность населения выше, вирус распространяется все сильнее.
Все так же происходит и в других странах. Нигде нельзя надеяться на одну только осведомленность людей. Однако, как приятны эти люди без масок в других ситуациях! Открывают перед тобой двери, улыбаются. То есть такое отношение у них только к короне и к смерти от этой болезни.
Или дело в страхе? Когда люди очень боятся, они уже не защищаются, а надеются на везение.
Или дело в удобстве? Без маски удобнее. Праздновать удобнее, приглашать гостей удобнее. Путешествовать удобнее.
Недавно ходила в один банк, где не носят маски. Их использование, конечно, требовалось, но их не носили. Написала им длинное письмо, после чего мне позвонила сотрудница банка и извинилась, что в тот раз так получилось. Она сказала, что сами они очень боятся короны, но просто не решаются сказать клиентами «нет».
Но было очень хорошо то, что она пообещала позвонить тем клиентам и сказать, что без маски их больше обслуживать не будут.
У нас есть много хороших особенностей: мы не хмуримся, мы жизнерадостные, нас интересуют путешествия и мы дружелюбны. Но в ковидное время нужно нечто другое. Нужен здравый смысл, разум, смелость и забота. Трезвая калькуляция рисков и поступков.
И в Ласнамяэ тоже. Если проблема в ласнамяэских лифтах и первых этажах, то возникает вопрос, почему эти места так мало убирают и так плохо проветривают? И почему нет ни одной таблички, которая напомнила бы о том, что именно здесь нужно носить маску? И почему никто из товарищества не консультирует и не проверяет? Если скользко, ведь должны вешать таблички, оповещающие о том, что скользко!
В лифте опасность заразиться коронавирусом крайне высока. И об этом нужно информировать. И ласнамяэские лифты очень маленькие, а в них люди часто ездят бок о бок. Три-четыре человека на паре квадратных метров, не то что лифты в учреждениях или торговых центрах. Лифты очень нужны, но в них сейчас должны действовать иные требования как к чистоте, так и в плане ношения масок.