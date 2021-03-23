Видео ⟩ Ибрагимович заплакал на пресс-конференции, говоря о реакции сына на его возвращение в сборную Швеции

Футболист провел свой последний матч за национальную команду летом 2016 года на чемпионате Европы, после чего принял решение завершить свою международную карьеру, пишет Русский TVNET.

Перед отборочным турниром чемпионата мира 2022 года главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон решил вернуть звёздного нападающего в состав национальной команды.

39-летний швед заплакал, когда во время пресс-конференции его спросили о реакции семьи на его возвращение в сборную.

«Меня дома ждут два ребёнка. Они пинали мяч, и жена попросила, чтобы я сказал им: "Хватит". Но я ответил, что не стану этого делать и мы купим новые вещи взамен тех, что они сломают», - сказал швед на пресс-конференции.

«12-летний Винсент расплакался, когда я уезжал в сборную. Он зарыдал в момент, когда я уходил от него. Я скучаю по ним, но они рады моим успехам, сейчас с ними все хорошо», - сказал Ибрагимович, вытирая слезы.

Wow Ibrahimovic getting in tears talking about his son crying for the emotion of seeing his dad with national team pic.twitter.com/o8N7lajRvf — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 22, 2021

Отборочный цикл ЧМ-2022 сборная Швеции начнет 25 марта на своем поле, когда сыграет с командой Грузии. Три дня спустя команда отправится на выезд в Косово, а 31 марта проведет товарищеский матч против Эстонии.