Женская сборная Эстонии по фехтованию пробилась на Олимпиаду

Об этом стало известно во вторник на проходящем в Казани заключительном этапе Кубка мира.

Благодаря положению в рейтинге заранее билеты на Олимпиаду могли бронировать Китай, Россия, Польша, США, Италия и Южная Корея. На оставшиеся две путевки претендовали Эстония, Франция, Украина, Канада и Гонконг.