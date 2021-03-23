Женская сборная Эстонии по фехтованию пробилась на Олимпиаду
Команда эстонских шпажисток гарантировала себе путевку на Олимпиаду, которая летом этого года пройдет в Токио, пишет Rus.ERR.
Команда эстонских шпажисток гарантировала себе путевку на Олимпиаду, которая летом этого года пройдет в Токио, пишет Rus.ERR.
Об этом стало известно во вторник на проходящем в Казани заключительном этапе Кубка мира.
Благодаря положению в рейтинге заранее билеты на Олимпиаду могли бронировать Китай, Россия, Польша, США, Италия и Южная Корея. На оставшиеся две путевки претендовали Эстония, Франция, Украина, Канада и Гонконг.
В четвертьфинале командного турнира сборная Эстонии со счетом 27:28 уступила России, но не сумела выйти в полуфинал и команда Франции, проигравшая Китаю - 38:42.