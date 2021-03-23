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Женская сборная Эстонии по фехтованию пробилась на Олимпиаду

Олимпийский турнир шпажисток в Рио. Иллюстративное фото. ФОТО: SCANPIX

Команда эстонских шпажисток гарантировала себе путевку на Олимпиаду, которая летом этого года пройдет в Токио, пишет Rus.ERR.

Об этом стало известно во вторник на проходящем в Казани заключительном этапе Кубка мира.

Благодаря положению в рейтинге заранее билеты на Олимпиаду могли бронировать Китай, Россия, Польша, США, Италия и Южная Корея. На оставшиеся две путевки претендовали Эстония, Франция, Украина, Канада и Гонконг.

В четвертьфинале командного турнира сборная Эстонии со счетом 27:28 уступила России, но не сумела выйти в полуфинал и команда Франции, проигравшая Китаю - 38:42.

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