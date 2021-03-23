Картина дня: Эстония на пороге жесткого локдауна, кладбище химоружия и перегруженные больницы

Каллас: если распространение вируса не прекратится, Эстония на все лето останется на замке

По словам премьер-министра Каи Каллас, заболеваемость коронавирусом постоянно растет, и, если распространение вируса не остановится, локдаун продлится в стране до конца лета. Читать далее...

Пенсионер создал под Тарту угрозу авиакатастрофы

В то время, как Отть Тянак и Мартин Ярвеоя в сентябре прошлого года мчались по дорогам Южной Эстонии к исторической победе на Rally Estonia, в Тарту зафиксировали происшествие, которое могло привести к катастрофе принадлежащего предпринимателю Олегу Гроссу вертолета и гибели людей. Читать далее...

Кладбище химоружия на дне Балтийского моря: Европарламент опасается экологической катастрофы

Минимум 50 000 тонн химического оружия и боеприпасов — именно столько, по предварительным оценкам, покоится на дне Балтийского моря со времен Второй мировой войны. Может ли это спровоцировать экологическую катастрофу? Депутаты Европарламента уверены, что да, и тогда ее последствиями придется заниматься десятилетиями. Читать далее...

Молодая семья не учла важный нюанс при покупке квартиры и лишилась многих тысяч евро

Молодая семья, купившая квартиру в доме, который находится в общей собственности, не учла очень важный юридический нюанс и теперь, когда в ремонт квартиры вложена не одна тысяча евро, вынуждена распрощаться с мечтой о своем уютном гнездышке. Читать далее...

Жители Эстонии нарушили самоизоляцию и полетели отдыхать за границу

Только 20 марта Департамент полиции и погранохраны передал Департаменту здоровья данные шести человек, которые нарушили правила самоизоляции и выехали за границу. Читать далее...

Олег Швайковский: мой уход из Nortal – это сознательный дауншифтинг

Гуру IT-сектора Олег Швайковский, стоявший у истоков создания электронного государства, давний член правления компании Nortal, признанной в минувшем году лучшим предприятием Эстонии, покидает фирму и, как выяснил Rus.Postimees, уходит из бизнеса навсегда.

Закрытые двери и три смерти: медики ужаснулись состоянию пациентов и обратились в полицию

Когда в четверг машина скорой помощи прибыла в дом престарелых Халлисте, глазам медиков открылась картина, которая вынудила Вильяндискую больницу обратиться в полицию, чтобы выяснить, не оставил ли дом попечения постояльцев в беспомощном состоянии. Скорая помощь нашла в доме престарелых трех его клиентов в крайне тяжелом состоянии: на данный момент они уже мертвы. Читать далее...

Больницы Пыхьяского региона больше не могут принимать пациентов с коронавирусом

Приток пациентов с COVID в больницы Пыхьяского региона, нуждающихся в стационарном лечении, превышает текущие возможности больницы, сообщила в пресс-релизе Северо-Эстонская региональная больница. Читать далее...

Малле Карьятсе: меня оскорбляли в Ласнамяэ за ношение маски

О ситуации с коронавирусом в Ласнамяэ и игнорировании ограничений пишет в Postimees психолог Малле Карьятсе. Читать далее...

За сутки в Эстонии скончались 12 человек с коронавирусом, среди них — 35-летняя женщина

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6233 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1064, то есть 17,1% от общего количества. Читать далее...

Медсестры предупреждают: после коронакризиса последует волна увольнений

Эстонский союз медсестр отправил членам парламента и правительства письмо, в котором призывает найти средства для решения проблем в сфере здравоохранения. Медсестры ждут решения, которое мотивировало бы их остаться в профессии и привлекло бы к работе новых людей. Читать далее...

Опрос 〉 Почему русскоязычные более скептично относятся к ограничениям и вакцинам?

Последние соцопросы показывают, что если среди эстонцев ситуацию с распространением COVID-19 в конце февраля оценивали как критическую 82% респондентов, то среди неэстонцев этот показатель составил всего 52%. Более низким в этой группе оказался и показатель готовности к ограничениям, и уровень готовности вакцинироваться. Читать далее...

На прибалтийском рынке появится крупнейший конкурент Lidl