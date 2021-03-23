Вт, 23.03.2021
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На прибалтийском рынке появится крупнейший конкурент Lidl

Магазин Aldi в Германии. ФОТО: WOLFGANG RATTAY/REUTERS

Немецкая сеть дешевых магазинов Aldi выходит на рынок Литвы, и до конца года в стране планируется открыть не менее 15 магазинов, пишет литовская деловая газета Verslo Zinios.

Основываясь на своих источниках, экономическое издание пишет, что в отличие от своего конкурента Lidl, Aldi планирует стремительное и агрессивное расширение в Литве, пишет Postimees.

Согласно источникам, любая информация о расширении строго засекречена.

Источники подтвердили, что Aldi планирует расти на литовском рынке либо органическим путем, то есть с нуля, либо путем приобретения существующего игрока на рынке.

Одним из крупнейших конкурентов Aldi на международном рынке является Lidl. Последний работает на рынке Литвы пять лет, и у сети 54 магазина в 22 городах страны.

Aldi хотел купить Norfa, одну из крупнейших розничных сетей в Литве, но до переговоров не дошли, подтвердил владелец Norfa Дайнюс Дундулис.

Литовцам нравятся новые бренды

Экономическое издание пишет, что доли рынка будут перераспределены, когда появится новый игрок, а опыт Lidl показывает, что недооценивать конкурентов очень опасно. Литовцам также нравятся новые бренды.

Различные анализы показали, что рост безработицы, снижение доверия потребителей и растущее неравенство, вызванные пандемией Covid-19, также помогают сетям с низкими ценами расширять свою клиентскую базу.

Магазин Aldi в Швейцарии. ФОТО: Scanpix/ REUTERS

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