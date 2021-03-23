Перехват партии кокаина: полиция протаранила случайно оказавшийся на пути автомобиль с супругами
Последние выходные февраля в Пыхья-Ярвамаа прошли как в приключенческом фильме. Прямо из-за границы на церковную стоянку приехала машина с пятью килограммами кокаина. Полиция знала об этом и устроила засаду. Но полицейская операция началась неуспешно. На шоссе Пярну - Раквере вооруженные до зубов стражи правопорядка протаранили автомобиль, в котором вместо наркоторговцев ехала одна семья. Столкновение было таким сильным, что машину пришлось списать. На мужчину напала полицейская собака, женщина также пострадала. Спустя некоторое время началась погоня за настоящими наркодилерами. Она завершилась в соседнем уезде.