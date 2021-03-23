Перехват партии кокаина: полиция протаранила случайно оказавшийся на пути автомобиль с супругами

Первые сообщения о произошедших 27 и 28 февраля в волости Ярва событиях редакция Järva Teataja получила уже несколько недель назад, но полиция пообещала прокомментировать это только через несколько месяцев. Однако никакая власть не может закрыть рты местным жителям, поэтому события последних выходных февраля по-прежнему остаются там темой номер один.

Насколько известно Järva Teataja, череда событий началась с прибытия автовоза на стоянку рядом с церковью Амбла. Одну машину сгрузили на парковке. Это был обычный Peugeot, который никому не бросается в глаза. Но ценнее самого автомобиля были находящиеся в нем наркотики, пять килограммов кокаина.

Выходные были в районе Амбла спокойные, но в субботу вечером местные жители заметили там чужие автомобили. Гражданские машины, в них посторонние мужчины. Но это были не преступники, а полицейские.

Нервы одного местного жителя не выдержали и он позвонил своим сыновьям, что по деревне Мярьянди разъезжают посторонние автомобили. Сыновья, которые заподозрили, что речь может идти о мошенниках, сами отправились узнать, в чем дело. Каждый поехал на своей машине. Поскольку затея не казалась опасной, один из мужчин взял с собой мать своих детей.

Слежка за посторонними автомобилями закончилась для находившегося вместе с женщиной в автомобиле мужчины быстро и болезненно. На шоссе Пярну-Раквере недалеко от Амбла их машину протаранил не окрашенный в спеццвета полицейский автомобиль и столкновение было таким сильным, что, по словам местных, теперь машину придется списать. Стекла остановленной машины разбились, а на водителя набросилась полицейская собака.

Журналист Järva Teataja побеседовал с этим мужчиной, который не опроверг эти утверждения, но уточнил, что нанял адвоката, по рекомендации которого он не комментирует сейчас эту ситуацию. Мужчина пообещала, что когда настанет время, он согласен рассказать о случившемся публично.

К счастью для полиции этот инцидент не увидели проживающие поблизости два 25-летних молодых человека, которые должны были забрать наркотики.

За час до полуночи эти молодые люди были на стоянке. Существует несколько версий того, что на самом деле произошло в Амбла. Точно можно сказать, что молодые люди на автомобиле пытались скрыться от полиции. Погоня завершилась в 23.30 в 17 километрах от Амбла в Тамсалу.