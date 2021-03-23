Вт, 23.03.2021
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  • У ТЦ Rocca al Mare нашли подозрительный предмет

Фото ⟩ У ТЦ Rocca al Mare нашли подозрительный предмет

Незадолго до 18 часов Центр тревоги получил сообщение, что на автобусной остановке возле торгового центра Rocca al Mare обнаружен подозрительный объект.

По данным Спасательного департамента, группа саперов, которая отреагировала на вызов и прибыла на место, определила, что найденный объект не представляет опасности.

К настоящему времени движение вокруг место происшествия восстановлено.

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