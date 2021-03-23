Вакцина «Спутник V» может быть одобрена в ЕС через 6-8 недель, но у европейского регулятора есть вопросы

Эмер Кук, глава Европейского агентства лекарственных средств: «Мы находимся в процессе организации инспекций. Мы действительно надеемся, что это будет ценная вакцина, которая добавится к препаратам, уже доступным для населения Европы, и что она получит разрешение на применение на европейском уровне на основе тех же стандартов безопасности, качества и эффективности, которые мы применяем для каждого препарата».

Член правления ЕМА, представитель Постоянного комитета европейских врачей (CPME) Вольф-Дитер Людвик в интервью СМИ выразил мнение, что Европейское агентство лекарственных средств может одобрить применение «Спутник V» в ближайшие шесть - восемь недель.

Европейский регулятор дал добро на четыре вакцины против коронавируса: Pfizer/BioNTech , Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Между тем темпы вакцинации в странах сообщества оставляют желать лучшего. В Брюсселе предъявляют претензии британско-шведской компании AstraZeneca.

Сандра Гайина, департамент Еврокомиссии по здравоохранению: «Если говорить о нехватке вакцин, я думаю, проблема здесь в AstraZeneca. С этим контрактом у нас возникают серьезные трудности. Мы ожидали поставок, которые исчислялись миллионами доз. А мы, вы поймите, не получили даже четверти из этих поставок».