Вакцина «Спутник V» может быть одобрена в ЕС через 6-8 недель, но у европейского регулятора есть вопросы
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) намерено провести инспекции производственных и клинических центров в России в рамках своей оценки вакцины от коронавируса «Спутник V». У европейского регулятора, как отмечается, еще есть вопросы, касающиеся этого препарата, и на их изучение требуется время. Исполнительный директор ЕМА Эмер Кук выразила надежду, что российский «Спутник» будет одобрен для использования в странах ЕС.