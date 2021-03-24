Профсоюз Нарвы: нам больше некому верить, кроме EKRE; Кристина Каллас: неужели Нарва важна для EKRE?
Нарва хочет перемен. Могут ли нарвские избиратели в преддверии местных выборов уйти под знамена EKRE?
Нарва хочет перемен. Могут ли нарвские избиратели в преддверии местных выборов уйти под знамена EKRE?
Тему обсудили в студии председатель партии Eesti 200 Кристина Каллас и глава Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев. Смотрите повтор прямого эфира!
Фрагмент беседы:
– Партия Eesti 200 уже достаточно популярна в Ида-Вирумаа. По вашей оценке, какие сейчас настроения в Нарве?
Кристина Каллас: – Настроения не очень позитивные. Люди смотрят в будущее не с радостью и надеждой, а с тревогой. Они не понимают, что будет дальше. С одной стороны, неопределенность касается сланцево-энергетического сектора, которому правительство постоянно посылает новые тревожные сигналы. С другой стороны, covid-19 и обусловленное коронавирусом падение экономики.
– Как это может отразиться на результатах местных выборов? Возможен ли взлет партии EKRE в Ида-Вирумаа? И чем он чреват?
Кристина Каллас: – Многое зависит от активности новых политических сил. За нынешнюю власть готовы голосовать все меньше людей, даже если эта власть поменяет свое лицо или название. У руля остаются те же люди, которые продолжают играть во власть.
Андрей Зайцев: – Мы устали от власти, которая правит нами на протяжении 30 лет. Народ устал и не доверяет ей.
– А на кого вы сейчас делаете ставки? Недавно энергетики встречались с EKRE? Что обсуждали?
Андрей Зайцев: – Да, я как председатель профсоюза встречался с лицом EKRE Мартом Хельме. В узком кругу из четырех человек мы поговорили, послушали его видение. Были и другие встречи, на которых я не присутствовал.
– Правда ли, что у энергетиков Нарвы есть желание поддержать национал-консерваторов?
Андрей Зайцев: – Сейчас не нужно ставить знака равенства между нарвскими энергетиками и EKRE.
– Но знак вопроса можно поставить?
Андрей Зайцев: – Абсолютно! Тем более, когда в стратегии партии подчеркивается, что она будет отстаивать интересы сланцевиков, сланцевого сектора, электростанций, завода масел. Кроме того, эта партия стоит за традиционные семейные ценности и против притока рабочей силы с Украины. Почему нет? Это наши рабочие места!
Готовность поддержать программу EKRE есть даже среди доверенных лиц профсоюза энергетиков. Я знаю таких людей. Всего профсоюз объединяет 750 энергетиков в Нарве, по всей Эстонии – чуть более 1200 человек.
Кристина Каллас: – Мне трудно поверить в то, что лидеры партии EKRE поменяли свои фундаментальные взгляды на вопрос многонациональной Эстонии или многоязычия в Эстонии. Мне трудно поверить, что за восемь лет они настолько изменились, что будут ратовать за интересы русских в Эстонии.
Андрей Зайцев: – Тогда кому верить?
Кристина Каллас: – Это ваш выбор. Я только хочу сказать, что популистские шаги EKRE просто опасны в ситуации, когда Центристская партия уже не может отстаивать интересы русскоязычного населения, потому что центристам никто не верит.
Андрей Зайцев: – Русская карта в Нарве разыгрывалась всегда. Мы пробовали верить разным партиям – и социал-демократам, и центристам, но больше им не верим.
Ситуация конца прошлого года показала, насколько быстро жители Нарвы могут консолидироваться в случае какой-либо проблемы: это было хорошо видно, когда снимали мэра города. Точно так же и сейчас.
Кристина Каллас: – Неужели вы думаете, что для EKRE Нарва имеет какое-либо значение? Она же им нужна только для того, чтобы на парламентских выборах 2023 года прийти к власти.
Андрей Зайцев: – Что касается EKRE, то я привык оценивать людей по поступкам. В предыдущем правительстве Мартин Хельме возглавлял Минфин и курировал энергетику. Это был единственный человек за 30 лет, который через три недели кардинально включился в вопрос решения проблем сланцевой энергетики и попытался понять, что с ней происходит. Благодаря ему родился документ о 1000 мегаватт резервных мощностей, которые должны поддерживаться в Эстонии.
– А кто-то еще предлагал реальные решения проблемы?
Андрей Зайцев: – Нет! В основном это была говорильня. Сейчас вопрос сланцевой энергетики вообще стал неудобным для всех. Проще всё закрыть – и точка. И разговоры ведутся только в этом направлении.
Вот Март Хельме, когда был на посту министра внутренних дел, говорил четко и конкретно: Эстония должна стать независимым государством! Почему мы тупо и слепо подчиняемся всем командам из Брюсселя? Мы должны сами уметь принимать решения на месте.
Что касается зеленого курса, то в этом случае «справедливый переход» и Эстония – два несовместимых понятия.
Переобучение предлагают, но на кого учиться энергетику? Раньше нам всегда предлагали заниматься обслуживанием туристов. И где теперь эти туристы? Еще вариант: маникюрши, педикюрши, косметологи. Представляете шахтеров в этой роли? Это всё смешно. Не на кого учиться! У нас в Эстонии ничего не создается, а только всё ликвидируется.
Понимаю, что зеленый курс – это модное направление, на этом можно зарабатывать политические очки. Но давайте спустимся с небес на землю и будем реалистами! Ситуация в феврале четко показала, что может случиться, когда не будет своей энергетики.
Кристина Каллас: – Я абсолютно согласна с тем, что прежде, чем что-то закрыть, надо четко объявить, что мы сможем открыть взамен. Не согласна с тем, что один только Брюссель предписывает, в какую сторону развиваться мировой энергетике.
Так получилось, что в Эстонии большая часть экономики связана именно с тем сектором, в который деньги больше не вливаются. Что с этим делать? Дело не только в Брюсселе! Просто нужно спасать инвестиции, искать новые варианты.
Андрей Зайцев: – Какие? Какую альтернативу предлагают энергетическому сектору?
Кристина Каллас: – Альтернатив очень много! Ветер, атомная энергия и т.д. У нас есть возможность построить огромные ветропарки…
– И вы считаете, что это окупится?
Кристина Каллас: – Окупится!
Андрей Зайцев: – Мы все платим за эту возобновляемую энергию. Всё это держится только на субсидиях. Не говоря уже о том, какой вред природе наносят такие ветропарки. Лидер зеленого сектора – штат Техас, напичканный ветряками, солнечными панелями и возобновляемой энергией, – зимой стоял и замерзал.
Кристина Каллас: – Уже существуют аккумуляторы на водородных технологиях, которые накапливают электричество. За ними большое будущее! Северные страны пользуются альтернативными источниками энергии в больших объемах.
Андрей Зайцев: – Я тоже хочу дышать свежим воздухом, но в феврале ветра на рынке Северных стран просто не было! Шведам пришлось запустить в работу мазутные электростанции.
Кристина Каллас: – К моменту выхода Эстонии из сланцевой энергетики, технологии уже сильно разовьются.
Андрей Зайцев: – Так давайте сначала сделаем эти технологии, а потом закроем сланцевую энергетику!
Кристина Каллас: – С этим я даже не спорю. Нет смысла заранее объявлять даты закрытия сланцевой энергетики. Это неправильно! Перед тем, как что-либо закрыть, нужно создать альтернативу.
Андрей Зайцев: – Но эти даты уже объявили: 2035-й год – электроэнергия, 2040-й год – сланцевое масло.
Подробнее – в повторе!
Одежда ведущей: LeSaar Atelier