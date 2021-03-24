Профсоюз Нарвы: нам больше некому верить, кроме EKRE; Кристина Каллас: неужели Нарва важна для EKRE?

Кристина Каллас: – Это ваш выбор. Я только хочу сказать, что популистские шаги EKRE просто опасны в ситуации, когда Центристская партия уже не может отстаивать интересы русскоязычного населения, потому что центристам никто не верит.

Андрей Зайцев: – Русская карта в Нарве разыгрывалась всегда. Мы пробовали верить разным партиям – и социал-демократам, и центристам, но больше им не верим.

Ситуация конца прошлого года показала, насколько быстро жители Нарвы могут консолидироваться в случае какой-либо проблемы: это было хорошо видно, когда снимали мэра города. Точно так же и сейчас.

Если мы увидим, выбирая какую-нибудь группу во власть, что ничего не меняется и становится только хуже, народ сразу же поднимется. 92

Кристина Каллас: – Неужели вы думаете, что для EKRE Нарва имеет какое-либо значение? Она же им нужна только для того, чтобы на парламентских выборах 2023 года прийти к власти.

Андрей Зайцев: – Что касается EKRE, то я привык оценивать людей по поступкам. В предыдущем правительстве Мартин Хельме возглавлял Минфин и курировал энергетику. Это был единственный человек за 30 лет, который через три недели кардинально включился в вопрос решения проблем сланцевой энергетики и попытался понять, что с ней происходит. Благодаря ему родился документ о 1000 мегаватт резервных мощностей, которые должны поддерживаться в Эстонии.

– А кто-то еще предлагал реальные решения проблемы?

Андрей Зайцев: – Нет! В основном это была говорильня. Сейчас вопрос сланцевой энергетики вообще стал неудобным для всех. Проще всё закрыть – и точка. И разговоры ведутся только в этом направлении.

Вот Март Хельме, когда был на посту министра внутренних дел, говорил четко и конкретно: Эстония должна стать независимым государством! Почему мы тупо и слепо подчиняемся всем командам из Брюсселя? Мы должны сами уметь принимать решения на месте.

Что касается зеленого курса, то в этом случае «справедливый переход» и Эстония – два несовместимых понятия.

Если в Европейских странах человека сначала переобучают и потом он переходит с угольной шахты на другое готовое рабочее место, то у нас все последние годы просто отправляют людей за ворота. 92

Переобучение предлагают, но на кого учиться энергетику? Раньше нам всегда предлагали заниматься обслуживанием туристов. И где теперь эти туристы? Еще вариант: маникюрши, педикюрши, косметологи. Представляете шахтеров в этой роли? Это всё смешно. Не на кого учиться! У нас в Эстонии ничего не создается, а только всё ликвидируется.

Понимаю, что зеленый курс – это модное направление, на этом можно зарабатывать политические очки. Но давайте спустимся с небес на землю и будем реалистами! Ситуация в феврале четко показала, что может случиться, когда не будет своей энергетики.