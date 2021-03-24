Исследование: рейтинги партий стабилизировались
Согласно последним опросам, Партия реформ по-прежнему является самой популярной среди жителей Эстонии.
Согласно последним опросам, Партия реформ по-прежнему является самой популярной среди жителей Эстонии.
По данным опроса, проведенного социологической фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Институт общественных исследований, Партию реформ поддерживает 34,3 процента электората, Консервативную народную партию (EKRE) 19,6 процента, а Центристскую партию - 19,5 процента обладающих правом голоса граждан.
За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (11,1 процента), Социал-демократическая партия (6,1 процента) и "Отечество" (5,6 процента).
Коалиционные партии поддерживает 53,8 процента респондентов, а оппозиционные 31,3 процента.
В рамках исследования было опрошено более 4000 человек.
НКО Ühiskonnauuringute Instituut — учрежденный в январе 2016 года аналитический центр по изучению происходящих в обществе Эстонии социальных процессов.