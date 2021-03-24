Генсек НАТО Столтенберг: к России нужен комбинированный подход

DW: Нынешние переговоры станут первой очной встречей министров иностранных дел стран НАТО за несколько месяцев, а также первой встречей с участием нового госсекретаря США Энтони Блинкена. Станет ли это для альянса новым началом?

Йенс Столтенберг: У нас есть уникальная возможность открыть новую главу в отношениях Европы и США. Новая администрация США демонстрирует твердую приверженность трансатлантическому единству и сотрудничеству с европейскими партнерами. Кроме того, у нас есть инициатива "НАТО 2030", направленная на обновление и укрепление альянса. Все это дает нам прекрасную возможность открыть в наших отношениях новую главу.

- Новая администрация США ужесточает курс Вашингтона в отношении России. Ряд восточноевропейских членов НАТО также обеспокоены агрессивной политикой Кремля. Каким станет ответ альянса на действия РФ?

- В НАТО на это уже отреагировали - самым масштабным усилением нашей коллективной обороны со времен холодной войны. Причиной такого решения в значительной мере послужила агрессия РФ против Украины, аннексия Крыма, а также другие агрессивные действия Кремля - не в последнюю очередь, вмешательство в выборы в наших странах, кибератаки, а также покушение на жизнь лидера оппозиции.

В то же время мы продолжим придерживаться так называемого комбинированного подхода к России. Он предполагает совмещение мощного сдерживания и защиты, с одной стороны, и диалога с Россией, с другой, - к примеру, по вопросу контроля над вооружениями. Поэтому я приветствую тот факт, что Россия и США смогли договориться о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Это самое важное соглашению в сфере контроля над вооружениями на сегодняшний день.

- В последнее время Россия и Китай усиливают свое присутствие в Арктике, где таяние льдов открывает новые торговые пути. Как на это смотрят в НАТО?

- Россия наращивает в Арктике военное присутствие, открывает там новые военные базы и старые военные объекты, оставшиеся со времен СССР. Китай также считает себя арктической державой и усиливает свое присутствие в регионе. Изменение климата имеет последствия для нашей безопасности.

- На данный момент у НАТО нет единой стратегии в отношении Китая. Изменится ли это в будущем?

- Рост влияния Китая открывает для членов НАТО новые перспективы в сфере торговли. Нам необходимо взаимодействовать с Китаем по многим вопросам, - к примеру, изменению климата. При этом рост мощи Китая представляет для нас и серьезные вызовы. КНР уже в ближайшем будущем станет крупнейшей мировой экономикой и уже сейчас занимает второе место в мире по расходам на оборону.

Эта держава, однако, не разделяет наших ценностей. Мы видели, как китайские власти действуют в Гонконге и подавляют оппозицию. Поэтому в отношениях с КНР альянс должен как использовать свои возможности, так и отвечать на стоящие перед ним вызовы.