Генсек НАТО Столтенберг: к России нужен комбинированный подход
Во вторник, 23 марта, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе началась двухдневная встреча министров иностранных дел стран-членов альянса. Переговоры проходят накануне саммита глав государств и правительств ЕС, который намечен на 25-26 марта. В преддверии встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поделился с DW своим мнением о том, как впредь будут развиваться отношения НАТО с Россией и Китаем, а также рассказал о перспективах трансатлантического партнерства.