Старый город. ФОТО: Madis Veltman

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет 23-летнего мужчину в причинении тяжелого вреда здоровью по неосторожности, в результате которого умер человек. Согласно обвинению, прошлым летом случайный разговор между двумя незнакомцами закончился рукоприкладством. В результате этого скончался бизнесмен Михкель Хаавель, пишет Postimees.

6 июня ночью 39-летний бизнесмен Михкель Хаавель, занимавшийся в Курессааре аптечным делом, находился в баре на улице Вана-Виру Таллинне, где употреблял алкоголь.

По данным прокуратуры, позже Хаавель вышел на улицу, где у него завязался разговор с 23-летним мужчиной. По первоначальным данным, Хаавель упал, получил травмы и позже скончался в больнице.

Люди, находившиеся рядом с пострадавшим, утверждали на месте происшествия патрульным полицейским, что Хаавель упал сам. Но, согласно обвинению, из-за возникшего в ходе разговора недоразумения 23-летний мужчина нанес минимум два удара кулаком Хаавелю, в результате чего тот упал и ударился головой о булыжники. Случайный прохожий позвонил в скорую помощь, которая доставила пострадавшего в тяжелом состоянии в больницу.

Келли Круузимяги. FOTO: Tairo Lutter ФОТО: Tairo Lutter/Postimees

«К сожалению, медикам не удалось спасти его жизнь и 8 июня ранним утром он скончался в больнице от полученных травм», - подтвердила окружной прокурор Келли Круузимяги.

Нападавший скрылся с места происшествия и 8 июня сам обратился в полицейский участок, где его задержали. Прокуратура не ходатайствовала об аресте подозреваемого, так как он сам обратился в полицию и не стремился избежать следствия. 12

«Чрезмерное употребление алкоголя увеличивает вероятность того, что человек попадет в неприятность, а также способствует возникновению конфликтов. В случае совершения преступления или особо тяжкого преступления очевидцы обязаны сообщить об этом в полицию. Крайне важно, чтобы полиция могла своевременно отреагировать на происшествие, так как в таком случае мы можем максимально быстро задержать возможного преступника», - сказал руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

Обвиняемый уже и ранее попадал в поле зрения полиции. Во время совершения преступления в отношении него велось производство в связи с физическим насилием. Это расследование подошло к концу, но решение суда еще не было вынесено.

23-летнему мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, что привело к смерти человека. «Согласно собранным в ходе уголовного производства данным, обвиняемый не хотел никого убивать. Но он недооценил свою силу и нанес минимум два сильных удара, в результате которых жертва упала о булыжники и скончалась от травмы головы», - рассказала прокурор.