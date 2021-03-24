Видео ⟩ Любитель погонять решил уйти от полиции переулками, но врезался в дом

21 марта аварийная группа Центра надзора за дорожным движением заметила автомобиль Audi, который на большой скорости ехал по Лаагна-теэ в направлении города. Полиция последовала за автомобилем, и на улице Гонсиори Audi среагировал на сигнал остановки, но затем решил уехать, не спрашивая разрешения. Автомобиль какое-то время петлял по второстепенным улицам, но вскоре его поездка закончилась столкновением со стеной дома.

У 25-летнего мужчины, который находился за рулем транспортного средства, не было водительских прав, а количество алкоголя, обнаруженное в выдыхаемом воздухе, было близко к границе, с которой уже возбуждается уголовное дело. Экспертиза также выявила предыдущее употребление наркотических веществ.

Водитель был задержан, и, согласно вчерашнему решению Харьюского уездного суда, он проведет длительное время в центре для задержаний, где у него будет возможность подумать о своих поступках.