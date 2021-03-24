За организацию и участие в белорусских протестах осуждены 87 человек

"В качестве наказаний избраны, как правило, лишение свободы и ограничение свободы, в том числе с направлением в исправительное учреждение открытого типа", - сообщило ведомство в среду, 24 марта.

Также указано, что в общей сложности на данный момент в суды направлено 89 уголовных дел в отношении 154 человек, которые обвиняются в совершении преступлений по ст. 342 Уголовного кодекса РБ (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях).

На допрос в СК вызван председатель БХК

Между тем Белорусский Хельсинкский комитет (БХК) сообщил о вызове на допрос в центральный аппарат Следственного комитета председателя организации Олега Гулака. Он вызван 24 марта в качестве свидетеля по уголовному делу, номер которого не указывается, заявил БХК.

"Мы расцениваем это как давление и как попытку препятствовать деятельности правозащитной организации. Напомним, что волонтеры Белорусского Хельсинкского Комитета наблюдали за выборами, защищали адвокатов с использованием международных механизмов, защищали права белорусов на пенсию, работали для отмены принудительного труда,… постоянно информировали международные органы о ситуации в стране", - говорится в заявлении.

Протесты в Беларуси после президентских выборов

В Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года начались массовые протесты против фальсификации результатов голосования. По данным ЦИК, победу на этих выборах с 80 процентами голосов избирателей одержал тогдашний глава государства Александр Лукашенко.

Участники продолжающихся до сих пор протестов требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. В ходе протестов физически пострадали, а также были задержаны и арестованы тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Восемь человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер.

Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. ЕС ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.