Курьез: в Эстонии военные учения спутали с собранием антимасочников

В полицию сообщили, что десять молодых людей расхаживают с лозунгами против масок. При проверки выяснилось, что речь все-таки идет о совместных учениях батальона тыла и Кайтселийта.

Вчера полиция по всей Эстонии проверила 754 места, в том числе 13 баров/клубов, девять церквей, 471 магазин, 125 единиц общественного транспорта, 136 других общественных помещений. Полицейскими был обнаружен один нарушитель требований самоизоляции.

Маски от полиции получили 99 человек, но общая картина стражей порядка радует: 97 процентов людей носят маски.