В первом ревью Один Внимательный Телезритель делится своими впечатлениями от старого доброго «Остаться в живых», все сезоны которого доступны в среде Go3 Film Telia TV.



Если по невероятному стечению обстоятельств вы избежали в начале двухтысячных вируса лостомании, то его еще можно успешно подхватить в локдаун. Особенно если вас, как и автора этих строк, одолевает ностальгия по прекрасным доковидным временам и возможности путешествовать по тропические островам. Эпическая многосерийная картина, просто сериалом «Остаться в живых» („Lost“) язык не поворачивается, начинается как классическая робинзонада: самолет рейса 815 компании Oceanic Airlines, летевший из Сиднея в Лос-Анджелес, терпит крушение над островом где-то посреди бескрайнего океана. Чудом выживают 48 пассажиров. Оправившись после первого шока от авиакатастрофы, мы понимаем, что остров не необитаем. Он странный, на 100% состоящий из непредсказуемости, и сам, в отличие от сотен подобных сюжетов, становится ключевым героем фильма. В тропиках можно встретить белого медведя, черный дым, призрак умершего или даже еще не родившегося человека. Читайте продолжение на портале digitark.ee